В Волгоградской области обновился состав комиссии по подготовке к ЧМ-2018

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Волгоградской облдумы, в новый состав временной думской комиссии по подготовке к ЧМ-2018 предложено включить шестерых депутатов. В работе обновленной комиссии под руководством Ильи Кошкарёва будут участвовать Александр Осипов, Юрий Корбаков, Николай Лукьяненко, Станислав Коротков и Сергей Федюшкин.

"Перемены вызваны кадровой ротацией внутри областного законодательного собрания и желанием депутатов более активно содействовать подготовке города-героя Волгограда к проведению крупнейшего в истории региона спортивного мероприятия" - говорится в сообщении облдумы.

По словам Идьи Кошкарёва, первое заседание обновленной комиссии планируется провести уже на следующей неделе,

– Чемпионат мира по футболу – важнейшее событие международного масштаба. Мы рассчитываем на то, что к обсуждению связанных с ним вопросов подключатся и коллеги-депутаты, которые не вошли в состав нашей рабочей группы. В процессе подготовки к ЧМ-2018 по футболу многое зависит от позиции Волгоградской областной Думы, - отметил Кошкарёв.

Парламентский комитет по бюджету и налогам рекомендовал утвердить Волгоградской областной Думе изменения в составе временной комиссии.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба Волгоградской областной Думы