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|В Волгоградской области обновился состав комиссии по подготовке к ЧМ-2018
|09.02.2017 10:07
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Волгоградской облдумы, в новый состав временной думской комиссии по подготовке к ЧМ-2018 предложено включить шестерых депутатов. В работе обновленной комиссии под руководством Ильи Кошкарёва будут участвовать Александр Осипов, Юрий Корбаков, Николай Лукьяненко, Станислав Коротков и Сергей Федюшкин.
"Перемены вызваны кадровой ротацией внутри областного законодательного собрания и желанием депутатов более активно содействовать подготовке города-героя Волгограда к проведению крупнейшего в истории региона спортивного мероприятия" - говорится в сообщении облдумы.
По словам Идьи Кошкарёва, первое заседание обновленной комиссии планируется провести уже на следующей неделе,
– Чемпионат мира по футболу – важнейшее событие международного масштаба. Мы рассчитываем на то, что к обсуждению связанных с ним вопросов подключатся и коллеги-депутаты, которые не вошли в состав нашей рабочей группы. В процессе подготовки к ЧМ-2018 по футболу многое зависит от позиции Волгоградской областной Думы, - отметил Кошкарёв.
Парламентский комитет по бюджету и налогам рекомендовал утвердить Волгоградской областной Думе изменения в составе временной комиссии.
Надира Коннова
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