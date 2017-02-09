Рыбалка или прогулки по тонкому льду грозят волгоградцам не только смертельной опасностью, но и штрафом до 50 тысяч рублей.



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», струдники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по региону сообщают, что нахождение на недостаточно замёрзших водоёмах обойдётся нарушителям приличным штрафом.

Для простых граждан выход на лёд будет стоить от 500 до 4000 рублей, должностные лица заплатят от 15 до 25 тысяч рублей, ну а юридическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Несмотря на сегодняшние морозы, которые, к слову, часто чередуются с нулевой температурой, лёд на водоёмах области недостаточно прочный, поэтому лучше не рисковать.



Лилия Финько

Фото: globallookpress