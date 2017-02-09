Посетители поликлиник попадут в объектив камер

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Аргументы недели", в поле зрения камер попадут не только поликлиники, но и травмпункты. Оборудование разместят возле кабинетов терапевтов, педиатров, а также дежурных врачей. Кроме того, видеоконтроль появится в холлах.

По словам представителей департамента, цель нововведения – "мониторинг очередей". Также видеозаписи могут помочь разрешать конфликты врачей и пациентов.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что владеть записями с видеокамер должен Росздравнадзор.

"О каких объективности и равенстве может идти речь? Система видеонаблюдения должна быть организована так, чтобы она защитила не только врача, но и больного. Во-первых, владеть записями с видеокамер должен Росздравнадзор, а во-вторых, пациенту необходима возможность смотреть видео конфликтной ситуации, в которой он оказался. Иначе он просто не сможет вовремя доказать своё право на лечение", - цитирует издание слова Саверского.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова резонно замечает, что камеры – это дорогостоящий способ контроля над очередью, когда люди уже записаны на приём к врачу. Она считает, что мониторинг можно сделать более дешёвым: организовать выборочные проверки или изучение мнений пациентов.

Замглавы департамента здравоохранения Алексей Погонин рассказал: "Ситуационный центр и непосредственно руководитель департамента Алексей Хрипун смогут получать видеоинформацию в режиме онлайн".

– Мы будем отслеживать по видео, как организуют работу с пациентами, правильно ли выстроена маршрутизация. Видео сможет дать быстрое понимание, почему образуются очереди и задерживается приём, - отметил Погонин.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте