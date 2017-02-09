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Визовые центры могут начать проверять аккаунты в соцсетях Печать
09.02.2017 12:34

Визовые центры хотят проверять аккаунты в соцсетях

США предложили требовать пароли от страниц в социальных сетях при получении визы на въезд.

Американские посольства могут начать проверять аккаунты иностранных граждан, которые подают заявление на получение визы. Данная мера будет призвана повысить безопасность США.

Об этом сегодня сообщил американский телеканал Sky news со ссылкой на министра внутренней безопасности Джона Келли.

Как считает Келли, данная мера может быть введена в рамках программы по ужесточению проверок иностранных граждан.

Особое внимание планируется уделять представителям мусульманских стран.

- Если они въезжают, мы можем запросить у них информацию такого рода, и если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать, - заявил Келли на слушаниях по внутренней безопасности.

Пока данная мера находится только на стадии разработки. Окончательное решение по внедрении такой проверки еще не принято.

Юлия Соболева
Фото: globallookress

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