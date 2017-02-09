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|Владельцы собак-поводырей получат на их содержание 22 тысячи рублей
|09.02.2017 12:33
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Сейчас инвалиды, в основном, обеспечиваются собаками-поводырями от Всероссийского общества слепых. В этом случае расходы по содержанию и ветобслуживанию собак-проводников компенсируется, однако иногда незрячие граждане могут получить четвероногого помощника из других источников. И содержание питомцев ложиться полностью на плечи их владельцев.
В связи с этим кабинет министров решил расширить помощь инвалидам. В 2017–2019 годах содержание собак-поводырей будет финансироваться средствами из федерального бюджета в общем объёме 18,5 миллиона рублей ежегодно. Таким образом, максимальный размер компенсации на одного инвалида составит около 22 тысяч рублей в год.
Фото: globallookpress
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