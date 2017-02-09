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|Зоозащитники требуют запретить контактные зоопарки
|09.02.2017 13:10
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Как сообщает "СоцИнформБюро", к проекту, разработанному еще в 2011 году, решили вернуться спустя 6 лет. Депутаты наряду с общественниками сошлись во мнении, что нужно запретить пропаганду жестокого обращения с животными и продажу животных в общественных местах, а также регулировать разведение животных без лицензии. Кроме того, нужно взимать с заводчиков лицензионный сбор, который в дальнейшем пойдет на стерилизацию животных.
Особое внимание планируется уделить проблеме контактных зоопарков, в которых животные становятся попросту "игрушками". Зоозащитники требуют закрыть подобные заведения, особенно в торговых центрах. Санитарно-технические нормы запрещают содержание животных в таких местах. Также активисты выступают против того, чтобы здоровые животные подвергались эвтаназии.
По мнению общественников, принятие данного документа изменит морально-нравственный и культурный климат страны.
Координатор Центра защиты прав животных в Волгограде Татьяна Рябинова считает "трогательные" зоопарки чудовищным коммерческим развлечением.
- В то время, как многие люди в мире сегодня озабочены сохранением планеты и воспитанием подрастающего поколения в духе бережного отношения к природе и животным, в России набирает обороты чудовищное по своей жестокости коммерческое развлечение – так называемые "контактные", "щупательные" или "трогательные" зоопарки, где десятки (сотни) людей за денежную плату могут в течение дня щупать животных, не имеющих возможности от них укрыться. Заведения такого рода абсолютно незаконны, их деятельность является грубейшим нарушением ветеринарно-санитарных норм содержания животных и действующей в стране правовой базы деятельности зоопарков (Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов): (утв. Минкультуры СССР 25.07.1973).
Широкое распространение этот преступный и опасный для здоровья людей бизнес получил в силу двух причин: невыполнения чиновниками профильных структур своих должностных обязанностей и неосведомлённости и/или равнодушия гражданского населения России.
Алчность лишённых совести и моральных принципов коммерсантов при поддержке коррумпированных чиновников позволила превратить живых, чувствующих существ в неодушевлённые игрушки, которых, вопреки их воле, можно целый день тискать, брать на руки, гонять по клетке, беспрерывно будить во время сна и даже возить по заказу богатых клиентов на шумные праздники и гулянья. Одна из крупных сетей "контактных" зоопарков так и называется – "Зверюшки как игрушки", - рассказала Татьяна Рябинова.
Надира Коннова
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