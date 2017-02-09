Жители Дзержинского района жалуются на стаи бездомных собак

Сегодня в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео от жильца дома №16 по улице Тургенева.

На камеру своего мобильного телефона волгоградец запечатлел, как около подъезда разгуливает стая больших дворовых собак. На кадрах видно, как животные сами подбегают к прохожим, чтобы их обнюхать.

- Как вам стая? На работу идти ранним утром – это целый квест. А УК отчиталась, что работы по отлову были проведены, - прокомментировал автор свою запись.

Ролик вызвал множество споров среди волгоградцев. Одни посчитали, что это недопустимо и нужно обратиться в инстанции по отлову. Другие же напротив, встали на защиту бездомных животных.

Однако тут стоит отметить, что дворовые собаки являются разносчиками смертельного для человека бешенства.

По данным Роспотребнадзора в Волгоградской области на данный момент эпидемиологическая ситуация с данным заболеванием является напряженной.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в 2016 году было зарегистрировано 32 случая заболевания бешенством животных. В медицинские организации Волгоградской области с укусами животных обратились 7195 человек.

Карантинные меры по бешенству в Дзержинском районе были введены в ноябре 2016 года. Соответствующий документ подписал губернатор области.

Только в конце января этого года в районе удалось локализовать очаг распространения данной болезни. Однако не исключено, что больные животные еще остались.

Юлия Соболева

Фото: Социальная сеть «ВКонтакте»