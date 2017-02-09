В Госдуме дали добро на введение штрафов за проезд по газонам

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ТАСС, внесенная законодательным собранием Свердловской области инициатива нашла поддержку в комитете Госдумы России по госстроительству и законодательству.

Комитет предложил внести поправки в КоАП России и дополнить его статьёй "Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озеленённым территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озеленённых территориях". Статья предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 1 000 до 5 000 рублей.

Надира Коннова

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