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В Госдуме дали добро на введение штрафов за проезд по газонам Печать
09.02.2017 14:20

В Госдуме дали добро на введение штрафов за проезд по газонам

Комитет Госдумы России по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за проезд и парковку на газонах.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ТАСС, внесенная законодательным собранием Свердловской области инициатива нашла поддержку в комитете Госдумы России по госстроительству и законодательству.

Комитет предложил внести поправки в КоАП России и дополнить его статьёй "Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озеленённым территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озеленённых территориях". Статья предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 1 000 до 5 000 рублей.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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