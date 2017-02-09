СМИ искажают слова Путина, считают россияне

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому больше половины россиян уверены, что журналисты передают слова президента РФ неточно и неполно.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», позиция Владимира Путина по тем или иным вопросам интересна для подавляющего большинства российских граждан. 64% респондентов хотят знать его точку зрения по всем темам, а 28% опрошенных интересует мнение главы России по определённым аспектам.



58% россиян уверены, что информация о рассуждениях президента, поданная в СМИ, искажена, неполна или неточна. 69% хотели бы узнавать мнение Путина непосредственно через прямую линию. 29% респондентов считают, что наиболее точно выражает позицию личный сайт президента и его аккаунты в соцсетях. Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов прокомментировал результаты исследования. «Данные опроса подтверждают высокий уровень легитимности главы государства, вызывающий постоянный интерес людей к мнению президента по различным вопросам повестки дня. Одновременно растёт запрос на прямую, личную коммуникацию. Избиратели хотят говорить с властью напрямую, без посредников, - отметил Мамонов. - В обществе, каждый второй член которого проводит много времени в социальных сетях, сформировалась уже привычка и запрос на интерактивность, постоянное и интенсивное коммуникативное взаимодействие. Игнорировать этот запрос, ограничиваясь использованием только налаженных каналов, прежде всего традиционных СМИ, – в наше время было бы большой ошибкой».



Лилия Финько Следующая >