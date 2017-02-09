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|СМИ искажают слова Путина, считают россияне
|09.02.2017 14:32
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Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов прокомментировал результаты исследования.
«Данные опроса подтверждают высокий уровень легитимности главы государства, вызывающий постоянный интерес людей к мнению президента по различным вопросам повестки дня. Одновременно растёт запрос на прямую, личную коммуникацию. Избиратели хотят говорить с властью напрямую, без посредников, - отметил Мамонов. - В обществе, каждый второй член которого проводит много времени в социальных сетях, сформировалась уже привычка и запрос на интерактивность, постоянное и интенсивное коммуникативное взаимодействие. Игнорировать этот запрос, ограничиваясь использованием только налаженных каналов, прежде всего традиционных СМИ, – в наше время было бы большой ошибкой».
Лилия Финько
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