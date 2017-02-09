Федор Конюхов установил новый мировой рекорд

Воздушный шар с воздухоплавателями стартовал утром 7 февраля 2017 года из города Рыбинск в Ярославской области.

Основная цель была в том, чтобы побить рекорд японских пилотов Мичио Канда и Хиразуки Такезава, который был установлен 1 февраля 1997 года. Тогда японский экипаж продержался в воздухе около 50 часов.

За два дня путешественники преодолели больше 1000 километров со средней скоростью чуть более 20 км/ч. В небе над Саратовской областью путешественники смогли установить новый мировой рекорд.

Однако на достигнутом Федор Конюхов и его команда решили не останавливаться. Полет на аэростате продолжился. На данный момент шар движется в сторону Казахстана.

Юлия Соболева

Фото: официальный сайт Федора Конюхова