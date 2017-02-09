Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
От Володина скрыли проблемы волгоградцев
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 февраля прибыл в Волгоград, чтобы принять участие в празднов....
|Минкульт не против отметить годовщину продуктового эмбарго праздником
|09.02.2017 15:50
|
Как стало известно "СоцИнформБюро", в министерстве отметили, что учреждение Дня патриотизма необходимо "рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы".
В середине ноября 2016 года президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков выступил с предложением учредить в стране новый праздник. По его словам, установление новой памятной даты "позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление", передает ТАСС.
С предложением празднования Дня патриотизма Янсуков обратился к руководству Госдумы. Депутаты решили сначала узнать мнение министерства культуры по этому вопросу.
Стоит отметить, что новый праздник – это не просто памятная дата. Это требует выделения дополнительных бюджетных средств. 6 августа 2014 года российский лидер Владимир Путин подписал указ о введении продуктового эмбарго в ответ на западные санкции.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
15:50
Минкульт не против отметить годовщину продуктового эмбарго праздником
-
14:55
Федор Конюхов установил новый мировой рекорд
-
14:32
СМИ искажают слова Путина, считают россияне
-
14:21
Российский рокер Неумоев опубликовал запрещенный видеоролик
-
14:20
В Госдуме дали добро на введение штрафов за проезд по газонам
-
14:06
Жители Дзержинского района жалуются на стаи бездомных собак
-
13:16
Покупатели подержанного телефона оказались грабителями
-
13:10
Зоозащитники требуют запретить контактные зоопарки
-
12:34
Визовые центры могут начать проверять аккаунты в соцсетях
-
12:33
Владельцы собак-поводырей получат на их содержание 22 тысячи рублей
-
12:07
Посетители поликлиник попадут в объектив камер
-
11:32
Выход на тонкий лёд обойдётся волгоградцам до 50 тысяч рублей
-
11:21
Скандальный журнал Charlie Hebdo опубликовал Меркель с отрезанной головой
-
11:06
Интернет-магазин продавал волгоградцам синтетические наркотики
Самое читаемое
-
14:21
Российский рокер Неумоев опубликовал запрещенный видеоролик
-
13:16
Покупатели подержанного телефона оказались грабителями
-
11:21
Скандальный журнал Charlie Hebdo опубликовал Меркель с отрезанной головой
-
11:06
Интернет-магазин продавал волгоградцам синтетические наркотики
-
10:43
Под Волгоградом произошло лобовое столкновение легковушек: есть пострадавшие
-
10:28
Руководитель фирмы 4 месяца не выплачивал работникам зарплату
-
10:09
Воронежские инспекторы ДПС спасли замерзающих волгоградцев
Последние комментарии
-
В Россию вернутся продовольственные карточки
-
Выслать всех нуждающихся на Новую Землю, да и дело с концом. Такая польза для Министерства промышленности ... >>
-
Крепитесь пенсиёнеры, к 2050 году Россия станет ведущей экономикой мира... >>
-
-
Волгоградцам навязывают кредиты на посуду
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
У МЕНЯ ЧАСТНЫЙ ДОМ.И МНЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН СВЕТЛЫЙ ЧАС ЛЕТОМ.ДУМА ПРОСТО ИЗДЕВАЕТСЯ.ОНИ ЛЕТОМ НЕ ЖИВУТ В ... >>
-
-
Депутат Волгоградской облдумы добывает воду из снега
-
От Володина скрыли проблемы волгоградцев
-
У Володина в Волгограде дурная слава. >>
-