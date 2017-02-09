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Минкульт не против отметить годовщину продуктового эмбарго праздником Печать
09.02.2017 15:50

Минкульт не против отметить годовщину продуктового эмбарго праздником

Минкульт дал положительный отзыв на предложение учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа, в день подписания указа о введении продуктового эмбарго против Евросоюза.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в министерстве отметили, что учреждение Дня патриотизма необходимо "рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы".

В середине ноября 2016 года президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков выступил с предложением учредить в стране новый праздник. По его словам, установление новой памятной даты "позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление", передает ТАСС.

С предложением празднования Дня патриотизма Янсуков обратился к руководству Госдумы. Депутаты решили сначала узнать мнение министерства культуры по этому вопросу.

Стоит отметить, что новый праздник – это не просто памятная дата. Это требует выделения дополнительных бюджетных средств. 6 августа 2014 года российский лидер Владимир Путин подписал указ о введении продуктового эмбарго в ответ на западные санкции.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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