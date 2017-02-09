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Рекордный полет Федора Конюхова завершился Печать
09.02.2017 18:30

Рекордный полет Федора Конюхова завершился

После 55 часов полета тепловой аэростат с путешественниками Федором Конюховым и Иваном Меняйло приземлился в Саратовской области.

Сегодня вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло Конюхов установил абсолютный мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате.

За 55 часов беспрерывного полета воздушный шар преодолел 1000 километров через Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Нижегородскую, Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую области и республику Мордовия.

Напомним, что воздушный шар стартовал утром 7 февраля 2017 года из города Рыбинск в Ярославской области.

Сегодня, 9 февраля, приземление произошло на территории Краснокутского района Саратовской области.

Основная цель была в том, чтобы побить рекорд японских пилотов Мичио Канда и Хиразуки Такезава, который был установлен 1 февраля 1997 года. Тогда японский экипаж продержался в воздухе около 50 часов.

Теперь известный путешественник Конюхов будет готовиться к следующему полету.

В августе-сентябре Федор планирует побить рекорд индийца и подняться на аэростате на высоту в 25 километров. Отправной точкой для своего путешествия Конюхов уже выбрал Якутию.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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