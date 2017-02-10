Малофункциональные центры миллионного Волгограда

С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о предоставлении во многофункциональных центрах дополнительных услуг, в том числе и по выдаче заграничных паспортов и водительских удостоверений. Однако в Волгограде всё оказалось по-другому.

Всё началось с того, что 7 февраля одна из жительниц Волгограда пожаловалась в социальной сети на отказ сотрудников МФЦ принять ей документы для оформления загранпаспорта и водительских прав. - В нашем многоуважаемом МФЦ Центрального района я была вежливо послана на хутор бабочек ловить с пояснением, что они никаких-таких законов не видели, не знают и у них и так работы полно, - написала девушка. Корреспондент ИА «СоцИнформБюро» решил выяснить, действительно ли волгоградские МФЦ не предоставляют тех услуг, которые должны предоставлять уже неделю как. Чтобы не случилось никаких голословных обвинений по поводу работы всех городских МФЦ, было решено позвонить в каждый. Всем специалистам был задан один и тот же вопрос: «Могу ли я прийти к вам и подать документы на получение загранпаспорта и водительских прав?». Как оказалось, никто из МФЦ Волгограда не готов оказывать все новые услуги. Причины назывались разные. Так в МФЦ Центрального района, в том самом, где волгоградку послали, по её выражению, «на хутор за бабочками», объяснили свой отказ отсутствием некого соглашения. - Нет, пока данные услуги мы не оказываем. Администрация Волгограда с нами ещё не подписала соглашение об оказании данных услуг, - сообщил вежливый женский голос. МФЦ Дзержинского района также не принимает документы на получение загранпаспорта, но зато оказался единственным из всех центров, где можно заменить водительские права. - На замену водительского удостоверения документы можно подать, а вот на загранпаспорт, к сожалению, документы мы не принимаем, - отметила девушка. - У нас нет оборудования. Это услуга не будет доступна у нас до января 2018 года, - уточнила специалист. В МФЦ Ворошиловского района также не получится заменить загранпаспорт и права. - Нет, услуга недоступна. По техническим причинам, - кратко ответили на том конце провода. МФЦ Советского района не отличился от своих «собратьев». - Вы знаете, пока нет технической возможности, но чуть позже можно будет. Нужно специальное оборудование, но оно будет устанавливаться во всех МФЦ постепенно, - ответила на вопрос представитель учреждения. В МФЦ Кировского района сослались на Волгоградскую Думу и сроки. - Нет, потому что это ещё не вступило в законную силу, - уверенно сообщила работник центра. - Выдачу загранпаспорта отменили до 2018 года, по водительскому удостоверению ещё пока не известно. Волгоградская Дума пока ещё не рассмотрела этот вопрос. Нам права не передали. В МФЦ Краснооктябрьского района данная услуга также оказалась недоступна. - Нет, загранпаспорт нельзя будет получить до 2018 года. Водительские права, на сегодняшний момент, тоже, так как не подписано соглашение и нет технических возможностей, - объяснил специалист. МФЦ крайних районов города — Красноармейского и Тракторозаводского — не поддались упрёкам — просто потому, что туда дозвониться так не удалось, трубку либо не брали, либо бросали. Впрочем, и полученной информации хватило, чтобы понять, что для волгоградских МФЦ, простите за тавтологию, федеральный указ не указ. Кстати, помимо вежливых отказов в шести МФЦ, удалось получить и более развёрнутые объяснения причин в отказа услуг. - Загранпаспорта старого образца сейчас не выдают. Не могу сказать точно, но это, кажется, связано с отсутствием бланков. Они сейчас выдаются в исключительным случаях. Через МФЦ приёма на данные паспорта нет. А заграничные паспорта нового образца будут выдаваться, согласно федеральному постановлению №797, с 2018 года. Для этого нужно дорогое оборудование, а его пока нигде нет, - сообщил один из собеседников. - И мой вам совет — я рекомендую вам заняться оформлением документов через Единый портал госуслуг. Если вы решите заменить водительские права, оплата госпошлины составит 1400 рублей. Затем выбираете любое подразделение ГАИ, удобное для вас время и дату, приезжаете в назначенный день, отдаёте оригиналы документов, вас фотографируют и выдают права. На всё про всё у вас уходит около 20 минут. Но если вы хотите сидеть в очередях, приезжать несколько раз и платить госпошлину в две тысячи рублей — то приходите к нам. Такое признание, конечно, удивило и зародило новые сомнения. Что касается 797 постановления, собеседник оказался частично прав. Этот документ действительно регламентирует время и условия предоставления услуг. Так, в тексте сказано, что с первого февраля 2017 года во всех МФЦ предоставляется услуга по выдаче и замене внутрироссийских паспортов, а также по оформлению и выдаче заграничных паспортов гражданина РФ. Кроме того в центрах предоставляется услуга по проведению экзаменов для получения прав, а также выдачи водительских удостоверений, как российского образца, так и международного. Что касается тех слов о выдачи загранпаспортов с 2018 года, это, скорее исключение. Согласно постановлению, загранпаспорта нового образца будут действительно выдаваться с 1 января 2018 года, но только в тех МФЦ, которые располагаются в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 50 тыс. человек. Многофункциональные центры, расположенные в Волгограде, не попадают под эту категорию. Получается, что в городе-миллионере, где в каждом из восьми районов (а в Краснооктябрьском районе таких отделения два) находится МФЦ, ни один из них не подготовлен к полноценной работе. Эти слова подтвердил и другой сотрудник волгоградского МФЦ Игорь Владимирович (имя изменено по просьбе сотрудника — прим. ред.). - Эта услуга (получение загранпаспорта и выдача водительских прав — прим. ред.) только вводится в волгоградских МФЦ. За нашим центром она не закреплена и заявителей по данной услуге мы не принимаем. Почему это происходит? Да потому что закон ступил в силу, а МФЦ не снабдили нужным оборудованием, сотрудников не обучили, УФМС свои полномочия нам не передал. Для загранпаспортов и водительских прав требуется несгораемый сейф, ламинирующая машина и другое дорогостоящее оборудование, - сообщил Игорь Владимирович. - Я постоянно слышу от заявителей «А есть закон..., а я читал..., а по телевизору сказали...». Если бы в России, прежде чем объявлять о законе в средствах массовой информации, оповещали бы орган, исполняющий данный закон, приводили бы его к готовности, то дела обстояли бы проще. Мы же ничего не можем сделать, только краснеем за правительство. Следующим пунктом в карте поиска причин в неполной работе МФЦ значилась администрация Волгоградской области. Некина Антонина, и.о. начальника отдела административной реформы, курирующего работу МФЦ, выслушала вопрос и пообещала разобраться в проблеме, сообщив ответ на следующий день. Однако назавтра Антонина Анатольевна наотрез отказалась давать какую-либо информацию по телефону и предложила отправить два письменных запроса: лично ей, а также на адрес областной администрации. Видимо, ответ на такой, казалось бы, простой вопрос «Почему волгоградские МВЦ не принимают документы на загранпаспорт и права?» будет очень обстоятельный и серьёзный. Пока запрос рассматривается, корреспондент решил узнать у волгоградского юриста Максима Осипкина, можно ли «ослушаться» федеральное постановление. - Если в законную силу вступает некий акт государственного органа, то гражданским законодательством предусмотрено, что такие акты имеют силу закона и становятся обязательными для всех на всей территории Российской Федерации, - пояснил Максим Юрьевич. - Это так называемое «действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц». Соответственно, во времени оно является обязательным с момента официального опубликования, в пространстве — на всей территории Российской Федерации, по кругу лиц — для всех граждан, юридических лиц, если не предусмотрено иное. Поэтому отсутствие, скажем, финансирования на местном уровне не является причиной для отказа в оказании государственной услуги, которая должна действовать. Также это является основанием для обращения в суд с заявлением о бездействии. Таким образом, все без исключения волгоградские МФЦ всё-таки должны оказывать новые услуги, принимать документы для оформления и выдавать готовые паспорта и права. Ну а пока этого не случилось, горожанам остаётся пользоваться услугами фактически малофункциональных центров, а сотрудникам учреждений действительно «краснеть за правительство».

Лилия Финько



Фото: сайт ГБУ ВО "МФЦ" г.Волгограда Следующая >