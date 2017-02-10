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В Волгограде на 18 дней перекрыли улицу Батова Печать
10.02.2017 09:19

В Волгограде на 18 дней перекрыли улицу Батова

С 10 февраля в Волгограде перекрыли для движения транспортных средств улицу Батова.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, причиной перекрытия улицы стало проведение земляных работ. В целях обеспечения безопасности дорожного движения по улице Батова напротив дома № 9 с 8 утра 10 февраля запрещен проезд автомобилей.

Движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Батова возобновится в 22:00 28 февраля.

Автолюбителям предлагается объезд по междворовым проездам.

Надира Коннова
ФОТО: пресс-служба администрации Волгограда

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