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83 процента россиян приходятся друг другу родственниками Печать
10.02.2017 10:50

83 процента россиян приходятся друг другу родственниками

Медико-генетический центр Genotek представил результаты исследования ДНК почти двух тысяч жителей России. Удалось выяснить, что у 83 процентов из них есть хотя бы один общий родственник.

Образцы ДНК были взяты у 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет. В исследовании приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Владивостока и других крупных городов России.

Генеральный директор центра Валерий Ильинский рассказал "Известиям", что среди образцов был проведен тест на родство по отцовской и материнской линиям с установлением этнической принадлежности, сообщает "СоцИнформБюро".

Благодаря результатам исследований, удалось найти 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 – четвертого поколения, 39 и 27 – третьего и второго поколений соответственно.

По словам Ильинского, есть одинаковые шансы найти родственников как в городе проживания, так и в противоположной части страны.

"Такой разброс ДНК связан с послевоенной ситуацией в России, когда многие люди потеряли связь с родственниками", - отметил гендиректор медико-генетического центра.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть Вконтакте

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