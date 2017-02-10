В спортивные секции могут запретить брать маленьких детей

Как стало известно "СоцИнформБюро", малышей могут запретить брать в спортивные секции. Вопрос о ранней спортивной профориентации в настоящий момент вынесен на обсуждение общественного совета при Минспорте. Дети проводят за тренировками несколько часов подряд, причем вне зависимости от их уровня физической подготовки и состояния здоровья. Специалисты считают, что это в итоге может привести к печальным последствиям.

Общественники хотят изменить сложившуюся ситуацию путем разработки правил приема в секции юных спортсменов. Для отдельных видов спорта есть предложение ввести ограничения по возрасту. Однако отмечается, что это коснется только тех случаев, когда маленьких детей готовят к серьезной спортивной карьере.

Надира Коннова

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