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Отклонен законопроект о бесплатной раздаче санкционной еды Печать
10.02.2017 12:38

Отклонен законопроект о бесплатной раздаче санкционной еды

Отклонить законопроект о раздаче санкционных продуктов социально-незащищенным слоям населения рекомендовал парламенту профильный комитет Госдумы.

Напомним, документ внесли на рассмотрение депутатов в августе 2016 года. В нем прописано, что ввезенное незаконно в Россию из европейских стран продовольствие надлежащего качества должно передаваться безвозмездно бедным.

В обоснование меры приводится мировая тенденция экономного отношения к продуктам питания, а также внутренние экономические запросы, – сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "РИА Новости".

Однако парламентарии отклонили внесенный проект, заявив, что предлагаемый законопроект никак не согласуется с законом о санкциях. Кроме того, в документе не прописан механизм передачи санкционной еды бедным и не определено, кого следует отнести к данной категории.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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