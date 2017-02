Пьющие люди живут дольше непьющих

Смертность среди регулярно употребляющих алкоголь людей в среднем ниже, чем среди тех, кто не употребляет алкоголь вообще – к такому сенсационному выводу пришла группа ученых под руководством Чарльза Холахана из Университета Техаса. Результаты исследования были опубликованы в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research («Алкоголизм: Клинические и экспериментальные исследования»), издаваемым Международным обществом биомедицинских исследований в области алкоголизма (ISBRA: International society for Biomedical research on Alcoholism). В исследовании, проводимом на протяжении 20 лет, приняли участие 1824 человека в возрасте от 55 до 65 лет, которых ученые разделили на три группы: испытуемые из первой группы не употребляли алкоголь вообще, вторая группа – так называемые «умеренно пьющие» употребляли ежедневно от 1 до 3 порций алкоголя (англ. drink – порция от 40 до 60 мл алкоголя, крепость напитков была разная), а испытуемые из третьей группы были так называемые heavy drinkers, употребляющие алкоголь регулярно в больших количествах. В результате исследования ученые получили парадоксальные результаты: наибольшее число умерших за 20 лет испытуемых (69%) были как раз из группы «трезвенников». Второе место по смертности заняла группа «заядлых алкоголиков» (умерли 60% испытуемых). А вот группа «умеренно пьющих» показала самые хорошие результаты (лишь 41% умерших). Чем же обусловлены столь неожиданные результаты? Ученые выдвигают различные гипотезы. Согласно одной из них, алкоголь является так называемым «катализатором социальной активности», т.к. чаще всего умеренное употребление алкоголя сопровождается общением в кругу семьи или друзей, вследствие чего данная группа людей является наиболее социализированной, имеет больше социальных контактов, что положительно сказывается на качестве жизни, и, как следствие, на ее продолжительности. По другой версии, выдвинутой учеными, ввиду относительно высокой стоимости алкоголя для того, чтобы выпивать регулярно, необходимо обладать определенным уровнем дохода, который также является маркером хорошего качества жизни. Кроме того, коллеги доктора Холахана из Викторианского Университета изучили результаты этого и еще 87 подобных исследований и пришли к выводу, что в группе «трезвенников» было большое количество людей, отказавшихся от алкоголя в силу проблем со здоровьем, а это значит, что они изначально были менее здоровые, чем люди, которые выпивали умеренно. Также нельзя исключать иные факторы, которые могли сказаться на продолжительности жизни испытуемых - такие как диеты, физические упражнения, образ жизни и т.п. Исследование вызвало широкий резонанс в научных кругах. «Мы увидели, что имеется некая связь между потреблением алкоголя и продолжительностью жизни, однако нельзя с уверенностью утверждать, что связь эта причинно-следственная» - пишет профессор кафедры превентивной медицины Новозеландского Университета Отаго Дженни Коннор в комментарии к исследованию, - «как отравляющий, токсичный, вызывающий зависимость, канцерогенный наркотик, коим является алкоголь, может продлить вашу жизнь?» А вот Эмануэль Рубин, профессор Университета Томаса Джефферсона, придерживается диаметрально противоположной точки зрения. Он счел результаты проведенного исследования достаточно убедительными, посоветовав врачам даже рекомендовать своим пациентам употреблять алкоголь терапевтически. В то же время он отмечает, что подобные медицинские рекомендации должны быть адаптированы к конкретным обстоятельствам и состоянию здоровья пациентов. "Полученные данные свидетельствуют о том, что врачи могут посоветовать своим непьющим пациентам расслабиться и выпить бокал вина в день, желательно во время обеда, почему бы и нет" – комментирует исследование доктор Рубин в журнале Алкоголизм: Клинические и экспериментальные исследования.

Однако большинство ученых не смогли однозначно оценить результаты данного исследования и сошлись во мнении, что изучаемая область имеет широкое поле для дальнейших исследований, и это и иные исследования потенциальной пользы алкоголя для здоровья человека нуждаются в дальнейшей доработке, чтобы исключить побочные факторы и получить более точные результаты. Ольга Кузнецова