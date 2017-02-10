Пропавшие кубанские дети сбежали в Адыгею



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, накануне полицейские разыскали 13-летнюю девочку и её 15-летнего брата в одном из сёл республики Адыгея.

Как оказалось, подростки сбежали из дома к своему 27-летнему знакомому после ссоры с матерью.

8 февраля женщина обнаружила дома записку от дочери, в которой было сказано, что она будет скучать. После этого мать бросилась разыскивать детей, а позднее обратилась в полицию. На поиски брата с сестрой отправились более ста сотрудников полиции, общественников и обычным граждан.

В настоящее время дети переданы родителям. Их здоровью ничего не угрожает.



Лилия Финько