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|Пропавшие кубанские дети сбежали в Адыгею
|10.02.2017 14:16
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Как оказалось, подростки сбежали из дома к своему 27-летнему знакомому после ссоры с матерью.
8 февраля женщина обнаружила дома записку от дочери, в которой было сказано, что она будет скучать. После этого мать бросилась разыскивать детей, а позднее обратилась в полицию. На поиски брата с сестрой отправились более ста сотрудников полиции, общественников и обычным граждан.
В настоящее время дети переданы родителям. Их здоровью ничего не угрожает.
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