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Москва впервые вышла в финал форума умных городов Печать
10.02.2017 14:27

Москва впервые вышла в финал форума умных городов

Российский город – Москва – впервые попал в топ-7 умных городов и районов, сообщается на сайте столичной мэрии. Список финалистов представили в последний день форума The Internet of Cities Forum в Тайване. Номинантами премии умных город стали по два города из Австралии, Канады, Тайваня и один из России. «СоцИнформБюро» выяснило, что в финал премии форума российский город, а именно Москва, успехи которой признали большими, попал впервые.

Как заметили международные эксперты, в Москве хорошо развиты столичные технопарки, технополисы, система образования, которая объединяет школы, колледжи, университеты и исследовательские институты, система общественных референдумов и голосований, транспортные средства. Кроме того, столицу России признали вторым городом в мире по числу точек доступа сети Wi-Fi.

В целом же специалисты оценивали города по нескольким критериям: развитость инфраструктуры и ее адаптация к новыми экономическим вызовам, уровень доступа в интернет, доступность получения высшего образования, политика поощрения стартапов, интерактивность городских порталов и пр. Нужно отметить, что при оценивании и сравнении городов учитывается их географическое положение и плотность населения.

Intelligent Community Awards – премия форума умных городов – вручается с 2002 года. В разные года ее обладателями становились Стокгольм (Швеция), Сингапур, Нью-Йорк (США), Сеул (Южная Корея), Торонто (Канада), Глазго (Великобритания) и другие. Победитель премии 2017 года будет объявлен в июне.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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