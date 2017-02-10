Москва впервые вышла в финал форума умных городов

Как заметили международные эксперты, в Москве хорошо развиты столичные технопарки, технополисы, система образования, которая объединяет школы, колледжи, университеты и исследовательские институты, система общественных референдумов и голосований, транспортные средства. Кроме того, столицу России признали вторым городом в мире по числу точек доступа сети Wi-Fi.

В целом же специалисты оценивали города по нескольким критериям: развитость инфраструктуры и ее адаптация к новыми экономическим вызовам, уровень доступа в интернет, доступность получения высшего образования, политика поощрения стартапов, интерактивность городских порталов и пр. Нужно отметить, что при оценивании и сравнении городов учитывается их географическое положение и плотность населения.

Intelligent Community Awards – премия форума умных городов – вручается с 2002 года. В разные года ее обладателями становились Стокгольм (Швеция), Сингапур, Нью-Йорк (США), Сеул (Южная Корея), Торонто (Канада), Глазго (Великобритания) и другие. Победитель премии 2017 года будет объявлен в июне.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»