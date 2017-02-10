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|В Волгограде выберут лучшую масленичную куклу
|10.02.2017 15:39
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26 февраля в последний день масленичной недели на главной площади города пройдет празднование Широкой Масленицы.
В связи с праздником МУК «Волгоградконцерт» приглашает индивидуальных авторов или авторские коллективы принять участие в конкурсе масленичных кукол.
Высота ростовой куклы должна составлять 1,5 метра, материалы для изготовления – любые. Приветствоваться будут куклы в костюмах с традиционными мотивами.
Готовые работы будут представлены горожанам на хороводе кукол «Масленица-2017». Авторы лучшей куклы будут отмечены дипломами и призами.
Подробности можно узнать у организаторов МУК «Волгоградконцерт».
Юлия Соболева
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