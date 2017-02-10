В Волгограде выберут лучшую масленичную куклу

В рамках празднования Широкой Масленицы на площади Павших борцов пройдет конкурс «Масленица – 2017». 26 февраля в последний день масленичной недели на главной площади города пройдет празднование Широкой Масленицы. В связи с праздником МУК «Волгоградконцерт» приглашает индивидуальных авторов или авторские коллективы принять участие в конкурсе масленичных кукол. Высота ростовой куклы должна составлять 1,5 метра, материалы для изготовления – любые. Приветствоваться будут куклы в костюмах с традиционными мотивами. Готовые работы будут представлены горожанам на хороводе кукол «Масленица-2017». Авторы лучшей куклы будут отмечены дипломами и призами. Подробности можно узнать у организаторов МУК «Волгоградконцерт». Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >