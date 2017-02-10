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Durex задумался о детях Печать
10.02.2017 16:00

Durex задумался о детях

Британская компания Reckitt Benckiser, являющаяся владельцем брендов Clearasil, Nurofen, Vanish и одной из самых популярных марок презервативов Durex, может приобрести крупного производителя детского питания Mead Johnson.

Как стало известно "СоцИнформБюро", компания, действовавшая как подразделение Bristol-Myers Squibb с 1967 года, в 2009 году вышла из структуры фармпроизводителя. Стоимость сделки по приобретению Mead Johnson оценивается в $16,7 млрд. Reckitt Benckiser готова заплатить $90 за каждую акцию компании, что на 29,5% больше стоимости ценных бумаг компании. Отметим, что после того, как появилось объявление о возможной сделке, акции Mead Johnson выросли на 22% на вторичном рынке ценных бумаг.

Ранее инвесторы предполагали, что Mead Johnson могут поглотить Danone или Nestle, однако мало думал, что Reckitt Benckiser может заинтересоваться вторым по величине производителем детского питания.

Напомним, что в июне 2016 года Росздравнадзор запретил продажу британских презервативов "Дюрекс" на территории Российской Федерации в связи с тем, что продукция компании не была зарегистрирована в установленном порядке. Россияне тогда мгновенно отреагировали на новость в социальных сетях. Блогеры шутили, что, благодаря запрету, в стране, возможно, повысится рождаемость. Однако уже в октябре прошлого года Росздравнадзор снял ранее введенный запрет на продажу в России презервативов Durex. На российских прилавках появились "новенькие" изделия, изготовленные после 22 сентября 2016 года.

Надира Коннова

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