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Россияне против упрощения процедуры получения гражданства для мигрантов Печать
10.02.2017 16:01

Россияне против упрощения получения гражданства для мигрантов

Данные опроса, проведённого ВЦИОМ, показывают, что большинство россиян высказываются против упрощения процедуры получения гражданства РФ для жителей СНГ.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 71% респондентов не поддерживают предложение упростить получение российского паспорта выходцами из СНГ. Более того, 36% россиян выступают за ужесточение этой процедуры.

19% опрошенных поддержали идею. Авторы исследования отмечают, что 27% среди сторонников упрощения процедуры — граждане старше 60 лет, то есть «имевшие длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства».

Аналогична ситуация и в предложении амнистировать всех мигрантов из СНГ, находящихся на территории России незаконно. 59% опрошенных не поддерживают такую идею. За принятие амнистии выступила только треть — 36% респондентов.

Поддержавшие объясняют свою позицию тем, что амнистия позволит вывести нелегальных мигрантов из тени, а это значит, что они станут платить налоги, как и остальные граждане РФ. Также, по мнению сторонников, амнистия будет способствовать снижению уровня преступности.

Ранее ВЦИОМ исследовал отношение россиян к мигрантам. 78% участников опроса высказались за ограничение притока мигрантов в Россию.


Лилия Финько

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