

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 71% респондентов не поддерживают предложение упростить получение российского паспорта выходцами из СНГ. Более того, 36% россиян выступают за ужесточение этой процедуры.

19% опрошенных поддержали идею. Авторы исследования отмечают, что 27% среди сторонников упрощения процедуры — граждане старше 60 лет, то есть «имевшие длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства».

Аналогична ситуация и в предложении амнистировать всех мигрантов из СНГ, находящихся на территории России незаконно. 59% опрошенных не поддерживают такую идею. За принятие амнистии выступила только треть — 36% респондентов.

Поддержавшие объясняют свою позицию тем, что амнистия позволит вывести нелегальных мигрантов из тени, а это значит, что они станут платить налоги, как и остальные граждане РФ. Также, по мнению сторонников, амнистия будет способствовать снижению уровня преступности.

Ранее ВЦИОМ исследовал отношение россиян к мигрантам. 78% участников опроса высказались за ограничение притока мигрантов в Россию.



Лилия Финько