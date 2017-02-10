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|Россияне против упрощения процедуры получения гражданства для мигрантов
|10.02.2017 16:01
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19% опрошенных поддержали идею. Авторы исследования отмечают, что 27% среди сторонников упрощения процедуры — граждане старше 60 лет, то есть «имевшие длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства».
Аналогична ситуация и в предложении амнистировать всех мигрантов из СНГ, находящихся на территории России незаконно. 59% опрошенных не поддерживают такую идею. За принятие амнистии выступила только треть — 36% респондентов.
Поддержавшие объясняют свою позицию тем, что амнистия позволит вывести нелегальных мигрантов из тени, а это значит, что они станут платить налоги, как и остальные граждане РФ. Также, по мнению сторонников, амнистия будет способствовать снижению уровня преступности.
Ранее ВЦИОМ исследовал отношение россиян к мигрантам. 78% участников опроса высказались за ограничение притока мигрантов в Россию.
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