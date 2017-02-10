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Собака спасла жизнь брошенному матерью ребёнку Печать
10.02.2017 16:48

Собака спасла жизнь брошенному матерью ребёнку

На Алтае собака согревала двухлетнего мальчика, оставленного на долгое время на морозе своей матерью.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, на необычную пару наткнулся случайный прохожий. Мужчина проходил мимо частного дома, когда увидел на открытой веранде малыша и неотходящую от него собаку.

Как оказалось, двухлетний ребёнок был брошен своей матерью без тёплой одежды и еды. Малыш получил переохлаждение из-за долгого пребывания на холоде. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.

«После обнаружения ребёнка мать ещё 4 дня не возвращалась домой», отмечается в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное по ст. 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству»).

Также рассматривается вопрос о лишении нерадивой матери родительских прав.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

 

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