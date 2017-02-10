На выходных волгоградцев ждет снег и потепление

Синоптики прогнозируют на территории города облачную погоду и осадки. Воздух прогреется до -2 градусов. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, в субботу горожан ожидает небольшой утренний снег. Температура воздуха ночью будет составлять -9...-11 градусов, днем город прогреется до -2..-4. Воскресенье также начнется для жителей Волгограда с небольшого снега. Днем осадков не прогнозируется. Ночная температура составит -14...-16, днем будет снова тепло - -5...-7. Согласно прогнозам на ближайший месяц, сильный мороз больше не потревожит горожан. Воздух начнет постепенно прогреваться к весне. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >