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На выходных волгоградцев ждет снег и потепление Печать
10.02.2017 17:05

На выходных волгоградцев ждет снег и потепление

Синоптики прогнозируют на территории города облачную погоду и осадки. Воздух прогреется до -2 градусов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, в субботу горожан ожидает небольшой утренний снег.

Температура воздуха ночью будет составлять -9...-11 градусов, днем город прогреется до -2..-4.

Воскресенье также начнется для жителей Волгограда с небольшого снега. Днем осадков не прогнозируется.

Ночная температура составит -14...-16, днем будет снова тепло - -5...-7.

Согласно прогнозам на ближайший месяц, сильный мороз больше не потревожит горожан. Воздух начнет постепенно прогреваться к весне.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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