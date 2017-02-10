Общественная палата Волгоградской области организует обсуждение проекта создания военно-исторического комплекса «Лысая гора – Сталинград 1942-1943». Во вторник, 21 февраля, в Общественной палате пройдут слушания по вопросу реорганизации Лысой горы. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в обсуждении примет участие председатель комитета по культуре, делам национальностей и казачества Волгоградской областной Думы Александр Осипов. Кроме него посетят мероприятие авторы проекта Туристического военно-исторического комплекса «Лысая гора-Сталинград 1942-1943», а также общественные организации области. Напомним, что в конце января в Волгоградской областной думе представители комитета по культуре рассмотрели проект нового мемориального комплекса «Лысая гора-Сталинград 1942-1943». Согласно проекту, на площади в 40 гектаров планируется постройка музея под открытым небом, в который войдет парк военно-исторической реконструкции. На месте нового комплекса планируется проведение образовательных форумов, научных конференций, спортивно-патриотических игр, исторических фестивалей и туристических экскурсий. Также новый объект может стать учебной базой для поисковых отрядов и кадетских классов. Юлия Соболева

Фото: Волгоградская областная дума Следующая >