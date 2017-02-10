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По вопросу реконструкции Лысой горы пройдут общественные слушания Печать
10.02.2017 17:56

По вопросу реконструкции Лысой горы пройдут общественные случаи

Общественная палата Волгоградской области организует обсуждение проекта создания военно-исторического комплекса «Лысая гора – Сталинград 1942-1943».

Во вторник, 21 февраля, в Общественной палате пройдут слушания по вопросу реорганизации Лысой горы.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в обсуждении примет участие председатель комитета по культуре, делам национальностей и казачества Волгоградской областной Думы Александр Осипов.

Кроме него посетят мероприятие авторы проекта Туристического военно-исторического комплекса «Лысая гора-Сталинград 1942-1943», а также общественные организации области.

Напомним, что в конце января в Волгоградской областной думе представители комитета по культуре рассмотрели проект нового мемориального комплекса «Лысая гора-Сталинград 1942-1943».

Согласно проекту, на площади в 40 гектаров планируется постройка музея под открытым небом, в который войдет парк военно-исторической реконструкции.

На месте нового комплекса планируется проведение образовательных форумов, научных конференций, спортивно-патриотических игр, исторических фестивалей и туристических экскурсий. Также новый объект может стать учебной базой для поисковых отрядов и кадетских классов.

Юлия Соболева
Фото: Волгоградская областная дума

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