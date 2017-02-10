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|Питание российских детей оставляет желать лучшего
|10.02.2017 18:13
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Такие привычки способны заложить неправильное отношение к рациону во взрослой жизни. Поэтому родителям необходимо следить за питанием своих детей, в том числе и подростков, чтобы сформировать у них здоровые пищевые нормы.
Неправильное питание может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням ЖКТ, кариесу, задержке роста, снижению иммунитета и т.д.
На сегодняшний день примерно половина детей дошкольного возраста имеют проблемы с весом, а у 12,5 % наблюдается явное ожирение. При этом около 50% родителей жалуются на плохой аппетит ребёнка и то, как трудно заставить его есть полезные блюда.
Несмотря на проблемы с излишним весом до 80% российских детей страдают от нехватки витаминов группы В и фолиевой кислоты. У половины школьников наблюдается недостаток провитамина А, у 10-30% — железа. И практически у всех есть дефицит йода и кальция.
Это связано с тем, что в привычных сладостях практически не содержится никаких витаминов и минералов, зато есть переизбыток углеводов, которые дают кратковременное чувство насыщения.
По мнению экспертов, проблема плохого питания детей кроется в безответственности и недостаточной образованности родителей.
Чтобы понять, в каком объёме ребёнок употребляет вредную еду, специалисты советуют маркировать продукты специальным «светофором», отражающим количество содержащихся в них жиров, соли, сахара. Красный цвет означает самые вредные продукты, а зелёный — полезная еда и напитки. Результаты такого эксперимента иногда неприятно удивляют.
«Есть теория, что здоровье человека формируется в течение первых 1000 дней его жизни. Очень важно следить за тем, чем питается ребёнок в это время. К примеру, первый прикорм оптимально вводить с 4 до 6 месяцев, а к 7-8 месяцам все группы продуктов (злаки, мясо, овощи, фрукты, молочные продукты) уже должны быть в рационе малыша, если нет проблем со здоровьем. При этом огромную роль в формировании вкуса играет генетическая предрасположенность. И не только вкус, но и предпочтения в консистенции, аромате, скорости потребления пищи могут передаваться по наследству. К примеру, если папа любит острое и соленое, сын тоже с большой долей вероятности будет это любить. И "переломить" такие предпочтения, порой, бывает очень трудно, но возможно», - отметила завлабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Пырьева.
Фото: globallookpress
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