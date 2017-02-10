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|Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
|10.02.2017 20:43
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Как сообщил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Володин, первые точки пополнения транспортных карт уже начали свою работу.
- Устройства самообслуживания установлены в зонах, которые работают 24 часа в сутки. Таким образом, жители нашего региона смогут воспользоваться услугами Сбербанка и здесь же пополнить транспортную карту. Комиссия за пополнение карт не взимается. Постепенно мы планируем увеличить число устройств, - заявил Евгений Володин.
Напомним, что электронная транспортная карта позволит платить на 2 рубля меньше с каждой поездки.
- Нашему проекту всего лишь месяц. На сегодняшний день более 18 000 карт в обороте, то есть 18 000 человек уже пользуются электронными проездными,- отметил директор МУП "Городской центр управления пассажирскими перевозками" Алексей Стольнов.
Совершить пополнение карты волгоградцы смогут наличным и безналичным способом. Для внесения средств необходимо выбрать на терминале для самообслуживания со специальной эмблемой транспортной карты пункт «Волгоградская транспортная карта» и следовать инструкции.
Пополнить новые транспортные карты местные жители уже могут в отделениях Сбербанка по следующим адресам:
8621/004 (ул.Ангарская,122),
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