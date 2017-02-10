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Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка Печать
10.02.2017 20:43

Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка

С февраля Сбербанк предоставит возможность пополнять транспортные карты «Волна» через устройства для самообслуживания.

Как сообщил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Володин, первые точки пополнения транспортных карт уже начали свою работу.

- Устройства самообслуживания установлены в зонах, которые работают 24 часа в сутки. Таким образом, жители нашего региона смогут воспользоваться услугами Сбербанка и здесь же пополнить транспортную карту. Комиссия за пополнение карт не взимается. Постепенно мы планируем увеличить число устройств, - заявил Евгений Володин.

Напомним, что электронная транспортная карта позволит платить на 2 рубля меньше с каждой поездки.

- Нашему проекту всего лишь месяц. На сегодняшний день более 18 000 карт в обороте, то есть 18 000 человек уже пользуются электронными проездными,- отметил директор МУП "Городской центр управления пассажирскими перевозками" Алексей Стольнов.

Совершить пополнение карты волгоградцы смогут наличным и безналичным способом. Для внесения средств необходимо выбрать на терминале для самообслуживания со специальной эмблемой транспортной карты пункт «Волгоградская транспортная карта» и следовать инструкции.

Пополнить новые транспортные карты местные жители уже могут в отделениях Сбербанка по следующим адресам:

8621/004 (ул.Ангарская,122),
8621/010 (ул. 8й Воздушной Армии, 47а),
8621/101 (ул. Новороссийская, 14б),
8621/102 (пр-кт Ленина, 48),
8621/106 (пр-кт Ленина, 1 б),
8621/200 (ул.Батова, 1),
8621/206 (ул.Н.Отрады, 17),
8621/207 (пр-кт Ленина, 209),
8621/306 (ул.МаршалаЕременко,35),
8621/320 (ул.Рабоче-Крестьянская, 41),
8621/343 (ул.64й Армии,44),
8621/672 (пр-кт ГероевСталинграда,50а),
8621/762 (пр-кт ГероевСталинграда,1),
8621/769 (пр-кт Маршала Жукова,165),
8621/773 (пр-кт Университетский,25).
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