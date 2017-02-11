В Волгограде процветает рынок гомеопатии

6 февраля Российская академия наук объявила гомеопатию лженаукой. Пока министерство здравоохранения только формирует свое отношение к данному вопросу, волгоградцы активно скупают гомеопатические средства. В начале недели комиссия РАН по борьбе с фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». Согласно тексту документа, лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое гомеопатии, не имеет научных оснований. Принципы гомеопатии противоречат химическим, физическим и биологическим законам, а экспериментальные подтверждения и вовсе отсутствуют. В связи и этим, специалисты Российской академии наук рекомендовали Министерству здравоохранения вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в лечебных учреждениях и начать продавать их за отдельными прилавками в аптеках. Антимонопольной службе ученые рекомендовали обеспечить защиту граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, поскольку она вводит в заблуждение потребителей и толкает их на неэффективное лечение. Позже Федеральная антимонопольная служба России поддержала позицию Комиссии, однако пообещала выполнить рекомендации только после официального решения Минздрава. Данная новость моментально разделила россиян на два воинствующих лагеря: защитников и противников альтернативного лечения гомеопатией. Одни рассказывают о реальных лечебных эффектах от гомеопатических средств, другие скептически говорят, что такое лечение построено на эффекте «плацебо». Основатель проекта «Призма Кругова» и сторонник гомеопатии Михаил Кругов читает, что ученые вынесли такое решение из-за непонимания принципа действия гомеопатии. - Комиссия посчитала гомеопатию лженаукой по той причине, что современная наука не понимает принцип действия гомеопатических препаратов. Дело в том, что такие лекарства действуют не химическим способом. Они генерируют сигналы, которые «включают» защитные системы организма. Именно поэтому в гомеопатии используется много ядов, символические дозы которых обеспечивают генерацию нужных сигналов - не опасных по мощности, но передающих системе нужную информацию. А у медицины нет приборов, способных слышать эти сигналы. Ложные результаты долго не живут, поэтому 200 лет использования гомеопатии свидетельствует о наличии положительного эффекта ее использования, - заявил Михаил. Гомеопатия в нашей стране повсеместно практикуется уже давно. Она настолько твердо засела в системе здравоохранения России, что во многих больницах и поликлиниках наравне с обычными медиками пациентов принимает специалист по гомеопатии. На аптечных прилавках вы не отличите такие лекарства от обычных препаратов. А реклама гомеопатических средств по телевидению и на улице и вовсе никого не смущает. Журналист ИА «СоцИнформБюро» посетил 4 крупнейшие сетевые аптеки в Волгограде, чтобы узнать, как обстоят дела с рынком гомеопатических средств в регионе. В первом же месте фармацевт рассказала, что гомеопатия в аптеке реализуется наравне с обычными лекарствами. Никакого отдельного стенда для таких препаратов сейчас не предусмотрено. Провизор поведала, что гомеопатические средства пользуются у волгоградцев огромной популярностью. В зимний период в основном люди приобретают средства от простуды: капли для носа, таблетки для иммунитета, препараты для полоскания горла. В ходе разговора о гомеопатии сотрудница сообщила, что знает о меморандуме РАН. - Я прочитала об этом в новостях и была очень удивлена. Гомеопатия существует уже много лет. Производство гомеопатических средств – это огромная индустрия. Такие препараты изготавливают не только в нашей стране, но и по всему миру. Конечно, мы продолжим реализовывать гомеопатические лекарства, как и раньше, пока не будет решения «сверху», - рассказала аптекарь. В следующей аптеке журналисту также подтвердили, что средства гомеопатии продаются в обычном режиме. Никаких особых условий для ее реализации не предусмотрено. Более того, фармацевт спокойно может не сообщать клиенту при покупке, что средство гомеопатическое. - Во всей сети наших аптек гомеопатии огромное количество. Волгоградцы покупают такие препараты постоянно. О том, что средство гомеопатическое, в обязательном порядке мы не информируем, только если спросят, - сообщила провизор. В третьей по счету аптеке на просьбу: «Покажите любое гомеопатическое средство» сотрудница протянула журналисту пачку разрекламированного успокоительного для детей «Тонатен» После тщательного осмотра красочной коробки никаких обозначений того, что «Тонатен» - это гомеопатия, обнаружить не удалось. Здесь стоит сказать, что согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», на упаковку такого препарата обязательно должна быть нанесена надпись «Гомеопатический». Пожимая плечами, сотрудница высказала предположение, что об этом может быть написано на инструкции по применению, которая находится внутри коробки. На просьбу показать что-нибудь другое из гомеопатии, девушка на кассе дала популярные препараты от простуды и ГРИППа «Оциллококцинум» и «Афлубин». - Основными странами-производителями гомеопатических препаратов являются Россия, Франция и Германия. Эти препараты французской фирмы «Буарон» и австрийской «Рихард Биттнер». Их гомеопатию покупают больше всех. Есть еще немецкий «Хелль» и наш «Материа Медика», - сообщила фармацевт. В четвертой аптеке все предыдущие данные о продаже гомеопатических средств также подтвердили. Женщина на кассе сообщила, что по внешнему виду упаковки гомеопатические средства от обычных лекарств ничем не отличаются. - Некоторые производители действительно не заявляют прямо, что их лекарства – это гомеопатия. В рекламе или даже на официальном сайте этой информации вполне может и не быть. Если вы услышали о каком-то препарате из телевизора или от знакомых, то просто «пробейте» название средства по Государственному реестру лекарственных препаратов. Там вы точно узнаете все данные, - заверила фармацевт. Получается, что рынок гомеопатии в Волгограде на данный момент процветает. Чтобы приобрести гомеопатические препараты в городе, даже не обязательно искать специализированные места. Огромное количество таких средств можно приобрести в любой ближайшей аптеке. Отметим, что при покупке лекарства потребитель вполне может и не знать, что на самом деле покупает гомеопатию. Как считает первый вице-президент Российского центра Парламентаризма Николай Артамонов, рынок гомеопатии на данный момент совершенно не регулируется государством. Это позволяет компаниям вводить потребителей в заблуждение. - Вопрос выбора методов и способов лечения – это право пациента. Однако, зачастую этим правом начинают пользоваться не только врачи и медицинский персонал, но и производители фармацевтической продукции, используя различного рода манипулятивные техники убеждения. Фармпроизводители, совместно с врачами и провизорами, пользуясь низкой информированностью конечных потребителей, навязывают последним те препараты, которые не только не обеспечивают выздоровление, но и могут нанести дополнительный вред здоровью. Самый главный вопрос – реакция органов исполнительной власти. Можно ли поставить под сомнение документ высшего научного учреждения Российской Федерации или ответить бездействием? Думаю, что нет. Реакция со стороны Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора должна быть, и я уверен, что она будет адекватной. Возможные законодательные изменения в части ограничения закупки гомеопатических препаратов учреждениями здравоохранения РФ и приравнивание этих препаратам к БАДам безусловно затронут коммерческие интересы их производителей. Но эти интересы не могут стоять выше интересов граждан в части их жизни и здоровья, - заявил Николай. Алёна Басавина

Фото: globallookpress Следующая >