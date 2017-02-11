Волгоградские родители узнали, чем могут заниматься их дети

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Полицейские объяснили, что в современном мире школьники проводят очень много времени в социальных сетях и злоумышленники могут этим воспользоваться.
Поэтому необходимо проверять аккаунты детей в соцсетях, чтобы знать, с кем они общаются и чем интересуются. В случае, если поведение и мировоззрение ребёнка становятся подозрительными, лучше обращаться за квалифицированной помощью.
37-летняя волгоградка рассказала корреспонденту ИА «СоцИнформБюро», как она следит за своим 14-летним сыном.
- В первую очередь необходимо отбросить заблуждения, что мой ребёнок не такой, он хороший, я его знаю, он никогда на это не пойдёт. У подростков всё равно есть своя «вселенная», куда они нас, взрослых, не хотят приглашать. Мы сами были такими, - пояснила собеседница. - Что нужно делать? Попытаться установить максимально доверительные отношения и наблюдать. За интересами, друзьями, страничкой в соцсети, поведением и т.д. Лучше исподтишка, чтобы у ребёнка не возникло мысли, будто вы его неусыпно контролируете. И, конечно, разговаривать с ним и прислушиваться к его мнению.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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