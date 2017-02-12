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Волгоградцев ждёт умеренный «минус» и метель Печать
12.02.2017 14:02

Волгоградцев ждёт умеренный «минус» и метель

Волгоградские метеорологи прогнозируют в городе небольшой мороз с снегопад в первой середине недели.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, новая неделя начнётся с тумана и небольшого снега.

Ночная температура опустится до -12...-14 градусов, а днём 13 февраля поднимется до отметки -4...-6 градусов. Относительно мягкую погоду будет омрачать лишь ветер до 11м/с.

Во вторник, 14 февраля, утром и днём ожидается метель с порывами западного ветра до 13-18 м/с. Температура ночью составит -9...-11ºС. Днём станет чуть теплее — около  -5...-7 градусов.

Среда начнётся с сильного снега, который к утру также превратится в метель. Несмотря на нулевую температуру днём, будет достаточно холодно — западный ветер сохранит свою силу до 18м/с.

В области погода будет аналогичной.


Аля Кукеева

Фото: globallookpress

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