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|Волгоградцев ждёт умеренный «минус» и метель
|12.02.2017 14:02
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Ночная температура опустится до -12...-14 градусов, а днём 13 февраля поднимется до отметки -4...-6 градусов. Относительно мягкую погоду будет омрачать лишь ветер до 11м/с.
Во вторник, 14 февраля, утром и днём ожидается метель с порывами западного ветра до 13-18 м/с. Температура ночью составит -9...-11ºС. Днём станет чуть теплее — около -5...-7 градусов.
Среда начнётся с сильного снега, который к утру также превратится в метель. Несмотря на нулевую температуру днём, будет достаточно холодно — западный ветер сохранит свою силу до 18м/с.
В области погода будет аналогичной.
Фото: globallookpress
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