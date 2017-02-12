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Российские ветеринары освоили новый метод протезирования суставов Печать
12.02.2017 15:35

Российские ветеринары освоили новый метод протезирования суставов

Российские ветеринары ввели новый метод протезирования суставов с помощью швейцарского материала. В нашей стране это первый опыт установки животным бесцементных эндопротезов.

Об этом корреспонденту «СоцИнформБюро» рассказал главный врач сети ветеринарных клиник «Медвет» Илья Вилковыский.

Опытом протезирования с российскими врачами поделился автор методики, профессор Слободан Тепич. В начале января он приезжал в Москву, чтоб вместе с российскими врачами провести несколько операций по эндопротезированию тазобедренных и локтевых суставов. Уникальность нового метода заключается в успешной и быстрой адаптации животного с замененным суставом.

«Одну из операций мы провели 10-месячному лабрадору. У собачки диагностировали двусторонний вывих в тазобедренных суставах. Этот вывих был вследствие дисплазии, то есть недоразвития тазобедренных суставов. В таких случаях делается замена сустава. Мы использовали швейцарский бесцементный эндопротез компании Kyon. По сути уже с первого дня собака опиралась на лапу. А на третий день она на оперированную конечность опиралась лучше, чем на неоперированную. Такой опыт – установки швейцарских бесцементных эндопротезов – в России впервые».

Вместе с автором метода Слободаном Тепичем наши врачи сделали пять операций – и это только начало. У российский ветеринаров большие надежды на новые технологии и материалы, которые улучшат как качество операций, так и самочувствие оперированных животных.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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