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|Российские ветеринары освоили новый метод протезирования суставов
|12.02.2017 15:35
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Об этом корреспонденту «СоцИнформБюро» рассказал главный врач сети ветеринарных клиник «Медвет» Илья Вилковыский.
Опытом протезирования с российскими врачами поделился автор методики, профессор Слободан Тепич. В начале января он приезжал в Москву, чтоб вместе с российскими врачами провести несколько операций по эндопротезированию тазобедренных и локтевых суставов. Уникальность нового метода заключается в успешной и быстрой адаптации животного с замененным суставом.
«Одну из операций мы провели 10-месячному лабрадору. У собачки диагностировали двусторонний вывих в тазобедренных суставах. Этот вывих был вследствие дисплазии, то есть недоразвития тазобедренных суставов. В таких случаях делается замена сустава. Мы использовали швейцарский бесцементный эндопротез компании Kyon. По сути уже с первого дня собака опиралась на лапу. А на третий день она на оперированную конечность опиралась лучше, чем на неоперированную. Такой опыт – установки швейцарских бесцементных эндопротезов – в России впервые».
Вместе с автором метода Слободаном Тепичем наши врачи сделали пять операций – и это только начало. У российский ветеринаров большие надежды на новые технологии и материалы, которые улучшат как качество операций, так и самочувствие оперированных животных.
Анастасия Красновская, Москва
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