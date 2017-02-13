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Волгоградская область отметилась на «Карте свалок» Печать
13.02.2017 10:39

Волгоградская область отметилась на «Карте свалок»

С начала старта нового экологического проекта ОНФ «Интерактивная карта свалок» прошло всего несколько недель, а жители региона уже успели отметить незаконные свалки.

30 января Общероссийский народный фронт презентовал новый экологический проект «Генеральная уборка», направленный на борьбу с незаконными свалками и «серыми» полигонами.

В рамках мероприятия организаторы сообщили о запуске сетевого ресурса «Интерактивная карта свалок», на которой каждый гражданин сможет отметить места нелегального складирования мусора.

С начала запуска сайта на интерактивной карте уже появились две отметки от жителей Волгоградской области.

Волгоградская область отметилась на «Карте свалок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая указывает на несанкционированную свалку в Городищенском районе.

- Несанкционированная свалка возле поселка Царицын, квартал Волта ул Полевая, через поле, рядом с деревьями. Со всех дачных обществ в данное место скидывается незаконно мусор, который разлетается по всему полю (пакеты, бумаги, банки и многое другое) и привлекает стаи собак и другой живности, - сообщил неравнодушный местный житель на сайте интерактивного проекта.

Другая отметка указывает на мусорные завалы, расположенные по дороге в поселок Киляковка.

- Свалки в городе Волжский, дорога пос. Киляковка (детский лагерь "Сказка"), - сообщил волжанин.

Кроме этого, к отметке были приложены фотодоказательства.

Волгоградская область отметилась на «Карте свалок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные обращения на данный момент находятся на стадии рассмотрения.

Отметим, что на «Интерактивной карте свалок» оставить свое сообщение и обозначить незаконную свалку может любой пользователь. Данный проект основан на предложении Президента Российской Федерации и направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием регионов.

Волгоградская область отметилась на «Карте свалок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Соболева
Фото: Общероссийский народный фронт

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