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|Волгоградская область отметилась на «Карте свалок»
|13.02.2017 10:39
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30 января Общероссийский народный фронт презентовал новый экологический проект «Генеральная уборка», направленный на борьбу с незаконными свалками и «серыми» полигонами.
В рамках мероприятия организаторы сообщили о запуске сетевого ресурса «Интерактивная карта свалок», на которой каждый гражданин сможет отметить места нелегального складирования мусора.
С начала запуска сайта на интерактивной карте уже появились две отметки от жителей Волгоградской области.
Первая указывает на несанкционированную свалку в Городищенском районе.
- Несанкционированная свалка возле поселка Царицын, квартал Волта ул Полевая, через поле, рядом с деревьями. Со всех дачных обществ в данное место скидывается незаконно мусор, который разлетается по всему полю (пакеты, бумаги, банки и многое другое) и привлекает стаи собак и другой живности, - сообщил неравнодушный местный житель на сайте интерактивного проекта.
Другая отметка указывает на мусорные завалы, расположенные по дороге в поселок Киляковка.
- Свалки в городе Волжский, дорога пос. Киляковка (детский лагерь "Сказка"), - сообщил волжанин.
Кроме этого, к отметке были приложены фотодоказательства.
Данные обращения на данный момент находятся на стадии рассмотрения.
Отметим, что на «Интерактивной карте свалок» оставить свое сообщение и обозначить незаконную свалку может любой пользователь. Данный проект основан на предложении Президента Российской Федерации и направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием регионов.
Юлия Соболева
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