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Волжане зажгли "Сердце города" Печать
13.02.2017 10:46

Волжане зажгли

12 февраля на главной площади Волжского жители зажгли "Сердце города".

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на молодежную администрацию Волжского, около 200 человек собрал массовый флэшмоб, посвященный предстоящему празднованию Дня всех влюбленных. В парке "Волжский" горожане с фонариками и телефонами выстроились в форме сердца и зажгли принесенные с собой фонарики. Получившаяся композиция была заснята с квадрокоптера.

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Стоит отметить, что в мероприятии приняла участие не только молодежь, но и люди старшего поколения. Флешмобу удалось достичь своей главной цели - поднятия настроения волжанам.

Волжане зажгли

Организатором такого романтического флэшмоба выступила молодежная администрация города Волжского при поддержке ДМ "Юность" и городской мэрии.

Надира Коннова
ФОТО: Молодежная администрация Волжского

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