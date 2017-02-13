Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на молодежную администрацию Волжского, около 200 человек собрал массовый флэшмоб, посвященный предстоящему празднованию Дня всех влюбленных. В парке "Волжский" горожане с фонариками и телефонами выстроились в форме сердца и зажгли принесенные с собой фонарики. Получившаяся композиция была заснята с квадрокоптера.

Стоит отметить, что в мероприятии приняла участие не только молодежь, но и люди старшего поколения. Флешмобу удалось достичь своей главной цели - поднятия настроения волжанам.

Организатором такого романтического флэшмоба выступила молодежная администрация города Волжского при поддержке ДМ "Юность" и городской мэрии.

Надира Коннова

ФОТО: Молодежная администрация Волжского