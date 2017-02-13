Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|В Россию начнут впускать иностранцев с ВИЧ
|13.02.2017 11:29
|
Как стало известно "СоцИнформБюро", согласно поручению Ольги Голодец, ряд ведомств должны "проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий въезда, выезда и проживания иностранных граждан, инфицированных ВИЧ, а также организации оказания им медицинской помощи на территории России".
Напомним, что с 1995 года в России действует норма о депортации ВИЧ-инфицированных иностранцев, которая обеспечивает предупреждение распространения болезни. В 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал столицу России виновной в нарушении прав больных и призвал к искоренению их дискриминации в стране. В результате Конституционным судом были смягчены ограничения на въезд ВИЧ-инфицированных. Данная мера позволила им пересекать границу при наличии родственников в России.
Наша страна пока остается единственной в Европе, в которой выявление ВИЧ-инфекции у иностранца является поводом для его депортации. С 2012 по 2016 год Роспотребнадзор принял 15,5 тысячи решений о нежелательном пребывании зараженных иностранцев в России. В 37 процентах случаев позиция ведомства была связана с наличием у "персоны нон грата" ВИЧ-инфекции.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
12:30
Замдиректора подмосковной школы обвиняют в совращении девятиклассников
-
11:54
Бизнесмен нанял полицейского для убийства своего партнёра
-
11:42
Охранники гипермаркета идут под суд за подглядывания
-
11:29
В Россию начнут впускать иностранцев с ВИЧ
-
10:46
Волжане зажгли "Сердце города"
-
10:41
Пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП
-
10:39
Волгоградская область отметилась на «Карте свалок»
-
10:07
Экстренная эвакуация: самая большая плотина в США может обрушиться
-
10:04
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
09:34
В озере обнаружено тело пассажирки разбившегося на Алтае вертолёта
-
09:11
Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей
-
08:58
В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка
-
12.02.2017 20:11
На Алтае экскурсионный вертолёт упал в озеро
-
12.02.2017 18:07
Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми
Самое читаемое
-
11:54
Бизнесмен нанял полицейского для убийства своего партнёра
-
11:42
Охранники гипермаркета идут под суд за подглядывания
-
10:41
Пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП
-
10:07
Экстренная эвакуация: самая большая плотина в США может обрушиться
-
10:04
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
09:34
В озере обнаружено тело пассажирки разбившегося на Алтае вертолёта
-
09:11
Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей
Последние комментарии
-
Волгоградцы покидают регион
-
Нине Александовне- абсолютно согласен с Вами. Живу рядом с Городище. Так оно всё и есть, да и не ... >>
-
Мне 65 лет,но,я ,полностью согласна с молодыми людьми,которые покинули город.Серый ,унылый,перспек ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
Все против людей >>
-
-
Пьющие люди живут дольше непьющих