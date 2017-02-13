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В Россию начнут впускать иностранцев с ВИЧ Печать
13.02.2017 11:29

В Россию начнут впускать иностранцев с ВИЧ

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору пересмотреть условия въезда ВИЧ-инфицированных на территорию России. Кроме того, она предложила наладить систему оказания медицинской помощи зараженным иностранным гражданам.

Как стало известно "СоцИнформБюро", согласно поручению Ольги Голодец, ряд ведомств должны "проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий въезда, выезда и проживания иностранных граждан, инфицированных ВИЧ, а также организации оказания им медицинской помощи на территории России".

Напомним, что с 1995 года в России действует норма о депортации ВИЧ-инфицированных иностранцев, которая обеспечивает предупреждение распространения болезни. В 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал столицу России виновной в нарушении прав больных и призвал к искоренению их дискриминации в стране. В результате Конституционным судом были смягчены ограничения на въезд ВИЧ-инфицированных. Данная мера позволила им пересекать границу при наличии родственников в России.

Наша страна пока остается единственной в Европе, в которой выявление ВИЧ-инфекции у иностранца является поводом для его депортации. С 2012 по 2016 год Роспотребнадзор принял 15,5 тысячи решений о нежелательном пребывании зараженных иностранцев в России. В 37 процентах случаев позиция ведомства была связана с наличием у "персоны нон грата" ВИЧ-инфекции.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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