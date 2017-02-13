Российский певец получил «Грэмми»

Российский оперный певец Николай Диденко был удостоен музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Лучшее хоровое исполнение».

Как стало известно ИА «СоцинформБюро», сообщение о награждении приводится на сайте академии звукозаписи США. Российский бас исполнил композицию Penderecki Conducts Penderecki совместно с Варшавским национальным хором и Варшавским филармоническим оркестром под управлением дирижёра Кшиштофа Пендерецкого. Из российских оперных певцов на музыкальную премию претендовала также Анна Нетребко в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом». Однако оперная дива осталась без статуэтки. Клип креативного волгоградского агентства TutkovBudkov, выдвинутый в номинации «Лучший музыкальный фильм», также уступил награду. 59-я церемония вручения премии прошла сегодня ночью в Лос-Анджелесе.

Лилия Финько < Предыдущая Следующая >