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Российский певец получил «Грэмми» Печать
13.02.2017 12:47

Российский певец получил «Грэмми»

Российский оперный певец Николай Диденко был удостоен музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Лучшее хоровое исполнение».


Как стало известно ИА «СоцинформБюро», сообщение о награждении приводится на сайте академии звукозаписи США.

Российский бас исполнил композицию Penderecki Conducts Penderecki совместно с Варшавским национальным хором и Варшавским филармоническим оркестром под управлением дирижёра Кшиштофа Пендерецкого.

Из российских оперных певцов на музыкальную премию претендовала также Анна Нетребко в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом». Однако оперная дива осталась без статуэтки.

Клип креативного волгоградского агентства TutkovBudkov, выдвинутый в номинации «Лучший музыкальный фильм», также уступил награду.

59-я церемония вручения премии прошла сегодня ночью в Лос-Анджелесе.


Лилия Финько

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