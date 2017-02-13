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|Российский певец получил «Грэмми»
|13.02.2017 12:47
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Российский бас исполнил композицию Penderecki Conducts Penderecki совместно с Варшавским национальным хором и Варшавским филармоническим оркестром под управлением дирижёра Кшиштофа Пендерецкого.
Из российских оперных певцов на музыкальную премию претендовала также Анна Нетребко в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом». Однако оперная дива осталась без статуэтки.
Клип креативного волгоградского агентства TutkovBudkov, выдвинутый в номинации «Лучший музыкальный фильм», также уступил награду.
59-я церемония вручения премии прошла сегодня ночью в Лос-Анджелесе.
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