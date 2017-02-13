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|Большинство российских мужчин выбирает спутницу по внешним данным
|13.02.2017 13:14
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Сегодня ВЦИОМ представил данные социологического исследования, которые подтвердили народную мудрость «Женщины любят ушами, а мужчины глазами».
Согласно данным опроса, женская красота является для мужчин главным качеством при выборе спутницы жизни. Такое мнение высказали 27% опрошенных россиян.
Ум и интеллект женщины расположился на втором месте. Его предпочитают только 17% российских мужчин. Кроме того, в пятерку важных качеств вошли искренность (15%), доброта (13%) и хозяйственность (9%).
Прекрасная половина нашей страны предпочитает мужчин честных. Об этом сообщили 23% респондентов. Важными качествами для второй половинки дамы отмечают доброту (20%) и надежность (16%).
Как показал опрос, знакомиться россияне предпочитают в основном (43%) через родственников и друзей. Около 26% ищут будущего супруга на работе или в вузе.
Кроме этого, в топ-5 входит знакомство в клубах по интересам (танцы, фотография, иностранные языки)(18%). На концерте или театре предпочитают заводить знакомства 16% опрошенных, а во время прогулки на улице только 14%.
- В поисках своих вторых половинок россияне стали немного требовательнее. За четыре года снизился интерес к кругу «таких-же-как-они-сами» друзей /коллег и чуть вырос – к знакомствам с людьми, посещающими места, где можно духовно и культурно развиваться (театры, концерты, библиотеки). Однако здесь не стоит обольщаться: желания и мечты – это одно, а реальность – другое. Россияне все равно знакомятся с похожими на себя людьми в тех местах, где более-менее постоянно бывают. Аналогичная ситуация с желаемыми качествами мужчин и женщин: мы мечтаем об идеальных, но влюбляемся в тех, кто рядом – живых людей со своими достоинствами и недостатками, - прокомментировал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.
Юлия Соболева
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