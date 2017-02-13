В России может появиться Министерство магии



По словам депутата, это позволит контролировать действия экстрасенсов, а также создаст гарантию для граждан, пользующихся их услугами.

- Как правило, люди несут магам и колдунам последние деньги на решение своих проблем. К сожалению, из-за того, что данная отрасль не регулируется, люди часто становятся жертвами мошенников, которые берут деньги и не выполняют обещания. Данным законопроектом предлагается узаконить деятельность разнообразных колдунов, мистических экстрасенсов и прочих, чтобы у людей появилась возможность получать гарантии своих услуг, - объяснил Владимир Петров.

Если инициативу примут, в России может появиться Министерство или Комитет магии.

Также будет создан реестр всех лиц, занимающихся подобной деятельностью, и разработано несколько новых законов. На нарушителей закона будут возложены штрафы или другие санкции — от административной до уголовной ответственности.

Помимо этого автор законопроекта предлагает ввести ряд ограничений. В частности, запретить экстрасенсам и колдунам применять методы, опасные для здоровья, оказывать психологическое давление и разглашать конфиденциальные данные клиентов.

Экстрасенс, решивший сохранить свою конфиденциальность, прокомментировал корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» идею депутата.

- Это хорошая мысль. Как и налоги будут платиться, так и гарантии появятся для простых людей, что человек чем-то владеет. Приведу пример: в данный момент участники Битв (участники популярного телешоу «Битвы экстрасенсов» - прим. ред.) ездят по стране и ведут личный приём от 20 до 50 тысяч за полчаса-час. Работают колл-центры, которые разоряют людей на миллионы, и им всё равно до таких изменений. Поэтому необходимо вносить изменения в данную сферу, - отметил собеседник.





Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"