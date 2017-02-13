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В России может появиться Министерство магии Печать
13.02.2017 16:01

В России может появиться Министерство магии

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров собирается внести на рассмотрение законопроект, предполагающий вывести деятельность экстрасенсов на законодательный уровень.


По словам депутата, это позволит контролировать действия экстрасенсов, а также создаст гарантию для граждан, пользующихся их услугами.

- Как правило, люди несут магам и колдунам последние деньги на решение своих проблем. К сожалению, из-за того, что данная отрасль не регулируется, люди часто становятся жертвами мошенников, которые берут деньги и не выполняют обещания. Данным законопроектом предлагается узаконить деятельность разнообразных колдунов, мистических экстрасенсов и прочих, чтобы у людей появилась возможность получать гарантии своих услуг, - объяснил Владимир Петров.

Если инициативу примут, в России может появиться Министерство или Комитет магии.

Также будет создан реестр всех лиц, занимающихся подобной деятельностью, и разработано несколько новых законов. На нарушителей закона будут возложены штрафы или другие санкции — от административной до уголовной ответственности.

Помимо этого автор законопроекта предлагает ввести ряд ограничений. В частности, запретить экстрасенсам и колдунам применять методы, опасные для здоровья, оказывать психологическое давление и разглашать конфиденциальные данные клиентов.

Экстрасенс, решивший сохранить свою конфиденциальность, прокомментировал корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» идею депутата.

- Это хорошая мысль. Как и налоги будут платиться, так и гарантии появятся для простых людей, что человек чем-то владеет. Приведу пример: в данный момент участники Битв (участники популярного телешоу «Битвы экстрасенсов» - прим. ред.) ездят по стране и ведут личный приём от 20 до 50 тысяч за полчаса-час. Работают колл-центры, которые разоряют людей на миллионы, и им всё равно до таких изменений. Поэтому необходимо вносить изменения в данную сферу, - отметил собеседник.

Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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