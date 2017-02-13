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|В конкурсе World Press Photo-2017 победил снимок убийцы российского посла в Турции
|13.02.2017 16:37
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Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в Турции, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Associated Press.
Также лауреатами конкурса стали четыре российских фотографа - Сергей Пономарев, Елена Аносова, Валерий Мельников и Кристина Кормилицына.
Конкурс World Press Photo проводится каждый год, начиная с 1955 года. Он считается одним из наиболее престижных конкурсов для фотожурналистов.
Надира Коннова
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