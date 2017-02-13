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В конкурсе World Press Photo-2017 победил снимок убийцы российского посла в Турции Печать
13.02.2017 16:37

Главный приз конкурса World Press Photo-2017 присудили за снимок убийцы российского посла в Турции

Стали известны имена лауреатов 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo.

Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в Турции, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Associated Press.

Также лауреатами конкурса стали четыре российских фотографа - Сергей Пономарев, Елена Аносова, Валерий Мельников и Кристина Кормилицына.

Конкурс World Press Photo проводится каждый год, начиная с 1955 года. Он считается одним из наиболее престижных конкурсов для фотожурналистов.

Надира Коннова
ФОТО: Associated Press.

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