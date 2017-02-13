Стали известны имена лауреатов 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo. Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в Турции, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Associated Press. Также лауреатами конкурса стали четыре российских фотографа - Сергей Пономарев, Елена Аносова, Валерий Мельников и Кристина Кормилицына. Конкурс World Press Photo проводится каждый год, начиная с 1955 года. Он считается одним из наиболее престижных конкурсов для фотожурналистов. Надира Коннова

ФОТО: Associated Press. Следующая >