Минобрнауки защитит подростков от «гопников» из 1990-х

Минобрнауки РФ начинает борьбу с криминализацией подростковой среды. При ведомстве будет создана рабочая группа по предотвращению криминализации школьников. О этом «СоцИнформБюро» стало известно из приказа о создании группы, подписанном главой Минобрнауки Ольгой Васильевой. Членами рабочей группы станут представители ведомства-инициатора, правоохранительных органов, члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также общественные деятели. По мнению членов комиссии, вопрос криминализации подростковой среды стоит очень остро, поэтому работа группы начнется в ближайшее время. Тем временем, Минюст разработал законопроект по либерализации наказания для детей и подростков за совершенные преступления. «Самое большое влияние на подростков криминальные элементы оказывают в Сибири, Приморье, Поволжье и на Урале. В последнее время эта тенденция отмечена также в южной и центральных частях России. Первые организованные криминальные группы подростков уже успели отметиться в Подмосковье. Причем это явление системное. Его курируют воры в законе и так называемые положенцы — люди, получившие особые полномочия от «законников». То есть все стратегические вопросы решаются первыми людьми в уголовной иерархии. У них есть хорошая база для расширения своего влияния — криминальные «пехотинцы» из 1990-х годов. Тогда им было по 20 лет, но они давно возмужали — стали сорокалетними мужчинами. Их потенциал сейчас особо активно реализуется», — рассказал Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, вошедший в межведомственную рабочую группу. По словам Кабанова, именно «гопники 90-х» привлекают подростков к «блатной романтике», используя интернет и видеохостинги. У одного из видеороликов на воровскую тему отмечено более 20,5 млн просмотров. В некоторых школах даже были замечены попытки собрать деньги на воровской «общак». Наиболее тревожная ситуация, по мнению экспертов, в Забайкалье, где орудует молодежное движение «Арестантско-уркаганское единство». Эта организация уже не раз имела стычки с правоохранительными органами. Как считают члены межведомственной рабочей группы, отсутствие контроля над сложившийся ситуацией в подростковой среде может привести к угрозам национальной безопасности. Основными задачами группы являются координация работы школьных учителей, преподавателей ВУЗов, сотрудников социальных служб, а также прокуратуры, полиции и прочих силовых ведомство. Кроме этого, планируется совершать финансовые вложения в инфраструктуру небольших городов и сел, так как в некоторых из них нет ни спортивных, ни культурных центров. Таким образом, подросткам нечем заняться и они уходят в криминальную сферу. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >