Елена Мизулина намерена бороться с сектами

Сегодня на расширенном заседании комитета СФ по конституционному законодательству было объявлено о создании рабочей группы для совершенствования законодательства по борьбе с деструктивными сектами. Инициатором выступила член СФ Елена Мизулина.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на официальный сайт сенатора, на данный момент в России действуют около 500 деструктивных сект, которые под разными предлогами обманывают граждан.

- По имеющимся экспертным оценкам, в России сейчас действуют порядка 500 деструктивных сект. Ситуация осложняется тем, что в российском законодательстве как такового понятия „секта", тем более, „деструктивная секта" не существует. Современные секты маскируются под различные организации, проводящие психотренинги, семинары по развитию лидерских качеств, отдельные умельцы рассказывают, как выжить, если наступит конец света, или, например, как телепортироваться на другие планеты и желательно вместе с имуществом, - отмечает Елена Мизулина.

По ее словам, бороться с тоталитарными сектами необходимо при поддержке традиционных религиозных организаций.

Отметим, что согласно данным Министерства юстиций РФ с 2015 по 2016 год на территории страны было ликвидировано 52 сектантские организации.

- Создание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты российских граждан от мошеннических действий деструктивных сект, которая займется подготовкой пакета законопроектов, — один из первых, чрезвычайно важных шагов. Только так можно обеспечить системный подход к решению этой проблемы, - отметила Елена на заседании СФ.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress