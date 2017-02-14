ОАО ЕДКММ
Уволена команда организаторов "Евровидения-2017" на Украине Печать
14.02.2017 09:39

Уволена команда организаторов

Отправлена в отставку творческая команда, отвечающая за подготовку песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом написал один из организаторов конкурса Денис Блощинский в своем Facebook.

Блощинский заявил, что не намерен идти наперекор своим принципам и ценностям, поэтому он больше участвовать в подготовке "Евровидения" в Киеве не будет. К записи приложена копия письма от исполнительных продюсеров проекта и членов команды организаторов, которые также не намерены продолжать свою работу, сообщает "СоцИнформБюро".

В коллективном письме уволенной команды говорится, что "у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов Евровидения в Украине".

По словам Дениса Блощинского, подготовка к конкурсу в настоящее время приостановлена на два месяца. Авторы письма указывают на отсутствие прозрачности при принятии решений, а также юридических обязательств перед нанятыми специалистами и срыв сроков проведения тендеров.

На официальном сайте Евровидения уже опубликовано подтверждение отставки коммерческого директора Ирины Асман, исполнительных продюсеров Александра Харебина и Виктории Романовой, event-менеджера Дениса Блощинского и его команды. В сообщении отмечается, что вышеперечисленные люди не смогли продолжить работу из-за "кадровых вопросов".

Замглава оргкомитета "Евровидения" Вячеслав Кириленко заявил, что "никакие перемены не повлияют на подготовку конкурса."

Напомним, полуфиналы "Евровидения" пройдут 9 и 11 мая 2017 года, финал состоится 13 мая.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru