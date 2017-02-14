Блощинский заявил, что не намерен идти наперекор своим принципам и ценностям, поэтому он больше участвовать в подготовке "Евровидения" в Киеве не будет. К записи приложена копия письма от исполнительных продюсеров проекта и членов команды организаторов, которые также не намерены продолжать свою работу, сообщает "СоцИнформБюро".

В коллективном письме уволенной команды говорится, что "у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов Евровидения в Украине".

По словам Дениса Блощинского, подготовка к конкурсу в настоящее время приостановлена на два месяца. Авторы письма указывают на отсутствие прозрачности при принятии решений, а также юридических обязательств перед нанятыми специалистами и срыв сроков проведения тендеров.

На официальном сайте Евровидения уже опубликовано подтверждение отставки коммерческого директора Ирины Асман, исполнительных продюсеров Александра Харебина и Виктории Романовой, event-менеджера Дениса Блощинского и его команды. В сообщении отмечается, что вышеперечисленные люди не смогли продолжить работу из-за "кадровых вопросов".

Замглава оргкомитета "Евровидения" Вячеслав Кириленко заявил, что "никакие перемены не повлияют на подготовку конкурса."

Напомним, полуфиналы "Евровидения" пройдут 9 и 11 мая 2017 года, финал состоится 13 мая.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress