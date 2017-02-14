МЧС по Волгоградской области предупреждает об ухудшении погоды

Согласно сообщению Волгоградского ЦГМС, сегодня до конца суток на территории области ожидается снег от слабого до умеренного и усиление ветра с порывами до 18 м/с.

15 февраля по региону пройдут сильные снегопады. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

В связи с этим, спасательные службы предупреждают автомобилистов о налипании мокрого снега и образовании снежных заносов на дорогах, а также ухудшении видимости.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей региона по возможности воздержаться от использования автотранспорта. Не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Не планировать поездки на дальние расстояния. Соблюдать элементарные требования безопасности.

В случае возникновения экстренной ситуации жителям региона рекомендуется звонить по телефону аварийно-спасательной службы «101».

Юлия Соболева

Фото: globallookpress