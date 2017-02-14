В Волгограде спасли двух тонущих рыбаков



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в администрации Волгоградской области, в ходе профилактических рейдов, проведённых на различных водоёмах региона, было зафиксировано свыше двух десятков нарушений. Также было спасено два рыбака, которые провалились под лёд.

Между тем, сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС каждый год предупреждают волгоградцев, что нахождение на тонком льду грозит не только смертельной опасностью, но и штрафом до 50 тысяч рублей.

Так, простые граждане могут потерять до 4 тысяч рублей, должностные лица — до 25 тысяч рублей, а юридические — до 50 тысяч рублей.





Лилия Финько

Фото: архив МЧС РФ