Волгоградец хотел уклониться от алиментов на внебрачного ребенка

Житель Волгоградской области, имея семью, решил завести себе любовницу. Мужчина познакомился с гражданкой Ю. и стал периодически с ней встречаться втайне от жены.

В их отношениях все было прекрасно, пока любовница не забеременела.

Когда у любвеобильного волгоградца «на стороне» появился сын, признавать малыша мужчина не захотел и предпочел ретироваться.

Однако любовница так просто эту ситуацию не оставила. Она обратилась в суд с заявлением о признании отцовства гражданина К. В результате суд признал право несовершеннолетнего сына на получение алиментных платежей от родителя.

Но платить алименты местный житель не захотел и предпочел уклонять от общения с судебными приставами.

Тогда сотрудники ФССП привлекли должника к административной ответственности. Решением суда ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 суток.

После отработки волгоградец решил исправиться. Он устроился на официальную работу и начал выплачивать алименты. Теперь его внебрачный сын получает выплаты в полной мере.

Юлия Соболева

Фото: ФССП