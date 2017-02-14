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|Волгоградец хотел уклониться от алиментов на внебрачного ребенка
|14.02.2017 12:10
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Житель Волгоградской области, имея семью, решил завести себе любовницу. Мужчина познакомился с гражданкой Ю. и стал периодически с ней встречаться втайне от жены.
В их отношениях все было прекрасно, пока любовница не забеременела.
Когда у любвеобильного волгоградца «на стороне» появился сын, признавать малыша мужчина не захотел и предпочел ретироваться.
Однако любовница так просто эту ситуацию не оставила. Она обратилась в суд с заявлением о признании отцовства гражданина К. В результате суд признал право несовершеннолетнего сына на получение алиментных платежей от родителя.
Но платить алименты местный житель не захотел и предпочел уклонять от общения с судебными приставами.
Тогда сотрудники ФССП привлекли должника к административной ответственности. Решением суда ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 суток.
После отработки волгоградец решил исправиться. Он устроился на официальную работу и начал выплачивать алименты. Теперь его внебрачный сын получает выплаты в полной мере.
Юлия Соболева
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