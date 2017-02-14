Большинство россиян не знает, что такое гомеопатия

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса граждан об их отношении к гомеопатии.

Напомним, что в начале прошлой недели комиссия РАН по борьбе с фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии».

Согласно тексту документа, лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое гомеопатии, не имеет научных оснований. Принципы гомеопатии противоречат химическим, физическим и биологическим законам, а экспериментальные подтверждения и вовсе отсутствуют.

В связи с этим, специалисты Российской академии наук рекомендовали Министерству здравоохранения вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в лечебных учреждениях и начать продавать их за отдельными прилавками в аптеках.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ВЦИОМ, около 54% опрошенных не смогли дать то или иное описание понятию «гомеопатия».

В основном граждане сообщали, что это слово из области медицины. Только 1% россиян сказал про «лечение подобного подобным» или «лечение малыми дозами». Согласно опросу, около 30% сообщили, что только слышали это слово, а определения не знают.

Предложение РАН вывести гомеопатию из системы здравоохранения поддержали 46% респондентов.

Напомним, что анализ рынка гомеопатических средств в Волгограде показал, что покупатели в аптеке не всегда знают, что на самом деле приобретают средства альтернативного лечения.

Как правило, для гомеопатических средств в аптеках не предусмотрено отдельного прилавка. На внешний вид они ничем не отличаются от обычных лекарств и даже обязательная надпись «гомеопатический» не всегда присутствует на пачке.

В рекламных роликах и на официальных сайтах фармацевтических компаний-производителей чаще всего просто отсутствует указание на то, что препараты имеют отношение к гомеопатии.

Кроме того, провизоры даже не информируют конечного потребителя о том, что средство гомеопатическое.

Таким образом, производители фармацевтической продукции, пользуясь низкой информированностью конечных потребителей, навязывать последним те препараты, которые не только не обеспечивают лечение, но и могут нанести вред.

Для справки:

Гомеопатия – вид альтернативной медицины, который предполагает использование сильно разведенных препаратов и ядов, которые предположительно должны вызывать оздоровление. Концепция лечения построена на принципе «подобное подобным».

В гомеопатии используют «десятичные» (1:10) и «сотенные» (1:100) разведения препаратов. В результате вероятность наличия в гомеопатических лекарствах хотя одной молекулы действующего вещества близка к нулю. Поэтому лечебный эффект от гомеопатии аналогичен эффекту «плацебо».

Юлия Соболева

Фото: globallookpress