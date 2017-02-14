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|Большинство россиян не знает, что такое гомеопатия
|14.02.2017 14:37
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Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса граждан об их отношении к гомеопатии.
Напомним, что в начале прошлой недели комиссия РАН по борьбе с фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии».
Согласно тексту документа, лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое гомеопатии, не имеет научных оснований. Принципы гомеопатии противоречат химическим, физическим и биологическим законам, а экспериментальные подтверждения и вовсе отсутствуют.
В связи с этим, специалисты Российской академии наук рекомендовали Министерству здравоохранения вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в лечебных учреждениях и начать продавать их за отдельными прилавками в аптеках.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ВЦИОМ, около 54% опрошенных не смогли дать то или иное описание понятию «гомеопатия».
В основном граждане сообщали, что это слово из области медицины. Только 1% россиян сказал про «лечение подобного подобным» или «лечение малыми дозами». Согласно опросу, около 30% сообщили, что только слышали это слово, а определения не знают.
Предложение РАН вывести гомеопатию из системы здравоохранения поддержали 46% респондентов.
Напомним, что анализ рынка гомеопатических средств в Волгограде показал, что покупатели в аптеке не всегда знают, что на самом деле приобретают средства альтернативного лечения.
Как правило, для гомеопатических средств в аптеках не предусмотрено отдельного прилавка. На внешний вид они ничем не отличаются от обычных лекарств и даже обязательная надпись «гомеопатический» не всегда присутствует на пачке.
В рекламных роликах и на официальных сайтах фармацевтических компаний-производителей чаще всего просто отсутствует указание на то, что препараты имеют отношение к гомеопатии.
Кроме того, провизоры даже не информируют конечного потребителя о том, что средство гомеопатическое.
Таким образом, производители фармацевтической продукции, пользуясь низкой информированностью конечных потребителей, навязывать последним те препараты, которые не только не обеспечивают лечение, но и могут нанести вред.
Для справки:
Гомеопатия – вид альтернативной медицины, который предполагает использование сильно разведенных препаратов и ядов, которые предположительно должны вызывать оздоровление. Концепция лечения построена на принципе «подобное подобным».
В гомеопатии используют «десятичные» (1:10) и «сотенные» (1:100) разведения препаратов. В результате вероятность наличия в гомеопатических лекарствах хотя одной молекулы действующего вещества близка к нулю. Поэтому лечебный эффект от гомеопатии аналогичен эффекту «плацебо».
Юлия Соболева
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