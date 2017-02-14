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Жителя Быково приговорили к 19 годам за тройное убийство Печать
14.02.2017 17:20

Жителя Быково приговорили к 19 годам за тройное убийство

Суд вынес приговор 53-летнему жителю Быково, который в сентябре 2016 года расстрелял из ружья своих соседей.

Сегодня суд вынес приговор в отношении 53-летнего Владимира Иванченко за убийство троих людей.

Напомним, что кровавая история произошла в начале сентября 2016 года.

По данным следствия, 1 сентября осужденный случайно услышал возле своего забора разговор соседа со знакомым. Один из мужчин предлагал обокрасть соседа, а другой не соглашался.

Данный разговор Иванченко очень разозлил, и он решил выяснить отношения с обидчиками. Осужденный прошел на соседний участок, поздоровался с соседом и протянул руку его гостю, однако услышал в ответ оскорбления.

В порыве гнева злоумышленник вернулся домой за ружьем, из которого впоследствии расстрелял потерпевших.

Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы раскрыть преступление. Несмотря на то, что улик и доказательств о причастности Иванченко к кровавой расправе, добыто не было, вечером того же дня руководитель следственного отдела аппарата СУ наладил с мужчиной психологический контакт.

В ходе разговора житель Быково признал свою вину, рассказал о преступлении и предоставил следователям оружие убийства.

Сегодня приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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