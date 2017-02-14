Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|Жителя Быково приговорили к 19 годам за тройное убийство
|14.02.2017 17:20
|
Сегодня суд вынес приговор в отношении 53-летнего Владимира Иванченко за убийство троих людей.
Напомним, что кровавая история произошла в начале сентября 2016 года.
По данным следствия, 1 сентября осужденный случайно услышал возле своего забора разговор соседа со знакомым. Один из мужчин предлагал обокрасть соседа, а другой не соглашался.
Данный разговор Иванченко очень разозлил, и он решил выяснить отношения с обидчиками. Осужденный прошел на соседний участок, поздоровался с соседом и протянул руку его гостю, однако услышал в ответ оскорбления.
В порыве гнева злоумышленник вернулся домой за ружьем, из которого впоследствии расстрелял потерпевших.
Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы раскрыть преступление. Несмотря на то, что улик и доказательств о причастности Иванченко к кровавой расправе, добыто не было, вечером того же дня руководитель следственного отдела аппарата СУ наладил с мужчиной психологический контакт.
В ходе разговора житель Быково признал свою вину, рассказал о преступлении и предоставил следователям оружие убийства.
Сегодня приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:20
Жителя Быково приговорили к 19 годам за тройное убийство
-
16:49
Офшорный адвокат Петра Порошенко пытался завладеть посёлком под Москвой
-
16:09
Хуторянину грозит до 2-х лет тюрьмы за расстрел овец
-
15:43
В Калифорнии прорвало плотину Оровилл
-
14:37
Большинство россиян не знает, что такое гомеопатия
-
14:16
Украденный якутский бриллиант искали в животе у китайца
-
13:15
На северо-востоке Москвы совершено нападение на фельдъегерей "Спецсвязи"
-
12:58
Руководитель фирмы «забыл» про зарплату сотрудника
-
12:51
Житель Котельниково шантажировал несовершеннолетнюю голыми фото
-
12:10
Волгоградец хотел уклониться от алиментов на внебрачного ребенка
-
12:08
Под Волгоградом вынесли приговор приезжему пенсионеру за развращение 13-летней девочки
-
11:53
В Волгограде спасли двух тонущих рыбаков
-
11:21
В Волгограде ищут пропавшего дагестанца
-
11:15
В Волгограде экстренно сел самолет Махачкала-Москва с больным ребенком на борту
Самое читаемое
-
16:49
Офшорный адвокат Петра Порошенко пытался завладеть посёлком под Москвой
-
16:09
Хуторянину грозит до 2-х лет тюрьмы за расстрел овец
-
15:43
В Калифорнии прорвало плотину Оровилл
-
14:16
Украденный якутский бриллиант искали в животе у китайца
-
13:15
На северо-востоке Москвы совершено нападение на фельдъегерей "Спецсвязи"
-
12:58
Руководитель фирмы «забыл» про зарплату сотрудника
-
12:51
Житель Котельниково шантажировал несовершеннолетнюю голыми фото
Последние комментарии
-
Волгоградцы покидают регион
-
На самом деле уехало более 50 000 волгоградцев. Приехало 45 000 других людей. Так и появилась не ... >>
-
Нине Александовне- абсолютно согласен с Вами. Живу рядом с Городище. Так оно всё и есть, да и не ... >>
-
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
Пьющие люди живут дольше непьющих
-
Надо сохранить. Теще показать!) >>
-