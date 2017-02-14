Медицинские полисы можно получить в МФЦ



Планируется, что медицинский полис можно будет заменить или получить в любом из многофункциональных центров (МФЦ). Проект должен вступить в силу после подписания документа Владимиром Путиным.

Впрочем, в МФЦ Центрального района Волгограда сообщили корреспонденту ИА «СоцИнформБюро», что услуга уже доступна для горожан.

- Медицинский полис у нас уже можно получить, - ответил специалист.

Помимо получения полиса в новом месте, россиян будут уведомлять о необходимости обратиться к врачу, чтобы пройти профилактический осмотр, а в отдельных случаях — диспансеризацию.

Ответственность за информирование граждан, возможно, ляжет на плечи медицинских страховых компаний.

У страховых организация есть доступ к информационной базе территориальных фондов ОМС, где содержатся все сведения о каждом застрахованном гражданине и оказанных ему медуслугах.



Лилия Финько