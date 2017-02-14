ОАО ЕДКММ
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости Печать
14.02.2017 19:02

Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости

Специалисты Общественной палаты России представили рейтинг рождаемости в регионах России. Волгоградская область вошла в «десятку» худших.

Сегодня Общественная палата опубликовала «Национальный рейтинг рождаемости в субъектах Российской Федерации-2017».

Данный список был составлен специалистами для привлечения внимания федеральных и региональных властей к демографической проблеме и представления обществу объективной картины как об уровне рождаемости в разных регионах Российской Федерации.

При составлении рейтинга использовались данные из открытых источников за ушедший 2016 год.

В ходе исследования каждому региону присваивались баллы по 5 базовым критериям: «рождаемость», «прирост населения», «число детей на 1 женщину», «искусственное прерывание беременности» и «уровень социального комфорта».

В результате лидерами рейтинга рождаемости стали республики Тыва, Чечня, Ингушетия и Дагестан. А самыми неплодовитыми регионами стали Ленинградская, Псковская и Магаданская области.

Столица страны Москва заняла только 47 место, значительно уступив Санкт-Петербургу, который стал в рейтинге рождаемости 20-м.

Волгоградская область вновь вошла в топ-10 аутсайдеров, заняв 79 место из 85.

Стоит отметить, что Волгоградская область давно находится в самых низах многих крупный рейтингов.

Так, город Волгоград входит в тройку самых неблагоустроенных городов России, а по уровню коррупции и социальной напряженности уже не первый год уверено лидирует.

Кроме того, Волгоградская область занимает 27-е место из 30-ти по уровню туристической привлекательности и является одним из худших городов по качеству жизни.

Подливают масло в огонь также депутаты Волгоградской области, которые во всероссийском рейтинге депутатов занимают 83 место из 90, и губернатор, получивший «тройку с минусом» в рейтинге эффективности губернаторов.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru