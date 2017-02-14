Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости

Сегодня Общественная палата опубликовала «Национальный рейтинг рождаемости в субъектах Российской Федерации-2017».

Данный список был составлен специалистами для привлечения внимания федеральных и региональных властей к демографической проблеме и представления обществу объективной картины как об уровне рождаемости в разных регионах Российской Федерации.

При составлении рейтинга использовались данные из открытых источников за ушедший 2016 год.

В ходе исследования каждому региону присваивались баллы по 5 базовым критериям: «рождаемость», «прирост населения», «число детей на 1 женщину», «искусственное прерывание беременности» и «уровень социального комфорта».

В результате лидерами рейтинга рождаемости стали республики Тыва, Чечня, Ингушетия и Дагестан. А самыми неплодовитыми регионами стали Ленинградская, Псковская и Магаданская области.

Столица страны Москва заняла только 47 место, значительно уступив Санкт-Петербургу, который стал в рейтинге рождаемости 20-м.

Волгоградская область вновь вошла в топ-10 аутсайдеров, заняв 79 место из 85.

Стоит отметить, что Волгоградская область давно находится в самых низах многих крупный рейтингов.

Так, город Волгоград входит в тройку самых неблагоустроенных городов России, а по уровню коррупции и социальной напряженности уже не первый год уверено лидирует.

Кроме того, Волгоградская область занимает 27-е место из 30-ти по уровню туристической привлекательности и является одним из худших городов по качеству жизни.

Подливают масло в огонь также депутаты Волгоградской области, которые во всероссийском рейтинге депутатов занимают 83 место из 90, и губернатор, получивший «тройку с минусом» в рейтинге эффективности губернаторов.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress