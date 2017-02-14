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Штамп в паспорте влияет на уровень стресса в организме Печать
14.02.2017 23:42

Штамп в паспорте влияет на уровень стресса в организме

Учёные выяснили, что уровень кортизола (гормон стресса) в организме может меняться в зависимости от статуса отношений.


Сотрудники исследовательского центра Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) провели эксперимент, в результате которого собрали образцы слюны 572 здоровых людей в возрасте от 21 года до 55 лет.

Специалисты измерили уровень гормона стресса в слюне, и оказалось, что у испытуемых, состоявших в браке, уровень кортизола ниже, чем у неженатых или разведённых.

Тем не менее, ранние исследования доказали, что в первый год брака уровень стресса в организме может просто зашкаливать. Возможно, это связано с адаптацией к новым условиях и конфронтацией интересов и привычек молодожёнов. Иногда неприятным «бонусом» к стрессу может послужить беременность и рождение ребёнка.

Возможно, после нескольких лет брака, в частности — после пяти, когда отношения перетекают в размеренное русло, уровень стресса постепенно падает.

Повышенный уровень кортизола может провоцировать воспалительные процессы в организме, а это, в свою очередь — развитие и прогрессирование некоторых заболеваний.

Поэтому, чтобы меньше находиться в стрессе и болеть, необходимо серьёзно подойти к выбору партнёра на всю жизнь.


Аля Кукеева

Фото: globallookpress

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