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|Штамп в паспорте влияет на уровень стресса в организме
|14.02.2017 23:42
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Специалисты измерили уровень гормона стресса в слюне, и оказалось, что у испытуемых, состоявших в браке, уровень кортизола ниже, чем у неженатых или разведённых.
Тем не менее, ранние исследования доказали, что в первый год брака уровень стресса в организме может просто зашкаливать. Возможно, это связано с адаптацией к новым условиях и конфронтацией интересов и привычек молодожёнов. Иногда неприятным «бонусом» к стрессу может послужить беременность и рождение ребёнка.
Возможно, после нескольких лет брака, в частности — после пяти, когда отношения перетекают в размеренное русло, уровень стресса постепенно падает.
Повышенный уровень кортизола может провоцировать воспалительные процессы в организме, а это, в свою очередь — развитие и прогрессирование некоторых заболеваний.
Поэтому, чтобы меньше находиться в стрессе и болеть, необходимо серьёзно подойти к выбору партнёра на всю жизнь.
Фото: globallookpress
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14.02.2017 23:42
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